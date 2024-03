Senac EAD disponibiliza 300 vagas para cursos técnicos gratuitos em Goiás

Se você tem interesse em concluir o ensino médio e ainda, conquistar um diploma de técnico em nível médio reconhecido pelo MEC, aproveite o lançamento das inscrições para a próxima turma do Senac EAD.

O prazo para confirmar as inscrições vai de 18 de março até 1º de abril, e os candidatos aprovados receberão bolsas de estudos integrais (100%). O atual ciclo disponibilizará 7.044 vagas para os seguintes estados brasileiros: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rio grande do Norte, São Paulo e Tocantins.

Além disso, os interessados poderão escolher uma das oito áreas de conhecimento: Administração, Logística, Contabilidade, Meio Ambiente, Recursos Humanos, Secretariado, Técnico em Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias.

É importante destacar que o ensino médio técnico é a principal porta de entrada para iniciar uma carreira de sucesso. Uma pesquisa recente, realizada pelo Sesi e Senai, apontou que 9 em cada 10 empresários acreditam que trabalhadores com cursos técnicos têm mais chance de conquistar um emprego, no atual mercado nacional.

Vale acrescentar que a modalidade à distância oferece a jovens e adultos, a oportunidade de estudarem em casa, mantendo uma programação que permita assistir as aulas e efetuar as atividades previstas no curso. Aproveite então, a chance de se destacar no mundo do trabalho, em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, com nota máxima em qualidade de ensino.

Quem pode se inscrever?

O PSG destina-se a pessoas com renda familiar mensal que não ultrapasse 2 salários-mínimos federais. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deve verificar as informações de “pré-requisitos", disponíveis no conteúdo de cada curso (como por exemplo, ter o ensino médio concluído ou estar cursando, no mínimo, o segundo período) e, certificar-se de que atende a todos critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando os seguintes critérios:

1) Seleção por Estado;

2) Seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas;

3) Classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato;

4) Comprovação de toda a documentação exigida para a matrícula.