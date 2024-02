Senac Goiás oferta cursos e oficinas de moda gratuitos

O Senac Goiás está com inscrições abertas para cursos, oficinas e workshops de moda totalmente gratuitos. As vagas são disponibilizadas pelo programa Senac de Gratuidade (PSG) e acontecem a partir do dia 27 de fevereiro. As oficinas e workshops acontecerão no Mega Moda Park, e os cursos serão realizados no Clube de Costura do Mega Moda.

Estão sendo disponibilizadas vagas para os cursos de criação de coleção de moda e desenho de moda, oficinas de tendências de moda 2024, consultoria de imagem para moda maior, vitrine temática, gestão de produtos de moda.

Além destes, também estão abertas as inscrições para os workshops de vitrinismo estratégico para outono e inverno, consultoria de imagem para moda, branding pessoal, Instagram, moda e negócio, além do workshop sobre criação de conteúdos de moda.

Todas as oficinas e workshops tem carga horária de 4 horas e serão realizadas das 13h30 às 17h30. Já o curso de criação de coleção de moda tem 30 horas e o de desenho de moda possui 60 horas.

Para participar das aulas, a inscrição deve ser feita pelos formulários abaixo. As vagas são disponibilizadas pelo programa Senac de Gratuidade (PSG) e acontecem a partir do dia 27 de fevereiro

Confira o cronograma:

Data de início

27/02 – Oficina: TENDÊNCIAS DE MODA 2024 - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

05/03 – Curso: CRIAÇÃO DE COLEÇÃO DE MODA – Das 19h às 22h (Link para inscrição)

12/03 – Curso: DESENHO DE MODA – Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

12/03 – Workshop: VITRINISMO ESTRATÉGICO - OUTONO/INVERNO - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

07/05 – Workshop: CONSULTORIA DE IMAGEM PARA MODA MAIOR - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

09/04 – Workhop: BRANDING PESSOAL - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

23/04 – Workshop: INSTAGRAM, MODA E NEGÓCIO - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

07/05 – Oficina: CONSULTORIA DE IMAGEM PARA MODA MASCULINA - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

21/05 – Oficina: VITRINE TEMÁTICA - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

04/06 – Oficina: GESTÃO DE PRODUTOS DE MODA - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)

18/06 – Workshop: APRENDA CRIAR CONTEÚDOS DE MODA PARA INSTAGRAM E TIKTOK - Das 13h30 às 17h30 (Link para inscrição)