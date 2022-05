Senac oferece 925 vagas de cursos técnicos grátis

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, a rede EAD Senac abriu inscrições para cinco cursos técnicos de Educação à Distância em Goiás. São 925 vagas de cursos gratuitos. Os interessados têm até o dia 6 de junho para fazer a inscrição exclusivamente online. A idade mínima para se inscrever é de 16 anos. O candidato precisa ter o ensino médio concluído ou estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio.



Os cursos disponíveis são Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em Qualidade e Técnico em Secretariado. O Programa Senac de Gratuidade tem o objetivo de garantir o acesso à educação profissional de qualidade, para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

Passo a passo para realizar a sua inscrição:

1 - Para se inscrever, acesse o site www.ead.senac.br/gratuito/

2 - Escolha o curso que deseja candidatar-se a vaga e clique em INSCRIÇÕES ABERTAS.

3 - Importante: Após clicar no curso há dois botões: INSCREVA-SE e EDITAL (é importante que o candidato tome conhecimento do edital antes de inscrever-se).

4 - Ao clicar em edital, abrirá um arquivo em formato de PDF, para ser lido antes da inscrição.

5 - Após deve clicar em INSCREVA-SE, sendo direcionado para o formulário de inscrições.

6 - Informe o CPF e clique em VERIFICAR.

7 - Caso o candidato já tenha participado de algum processo seletivo anterior, o sistema preencherá automaticamente com os seus dados – clique então em INSCREVER.

8 - Se o candidato está realizando a inscrição pela primeira vez, deve preencher seu CPF e logo clicar em INSCREVER.

9 - Logo após em Inscrever, deve selecionar o processo seletivo PSG.

10 - Clicar em AVANÇAR.

11 - Você será direcionado para o preenchimento das informações obrigatórias. Confira o processo seletivo selecionado, selecione o curso, o polo e se é portador de alguma necessidade especial.

12 - Preencha suas informações cadastrais ou confira os dados caso já tenha realizado alguma inscrição anteriormente e atualize, se necessário.

13 - IMPORTANTE: somente serão aceitas inscrições com renda superior a R$0,01. Somente serão aceitas inscrições com o preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição. Se você não preencher ou não inserir valor superior, não conseguirá finalizar sua inscrição.

14 - Preencha ENDEREÇO e CONTATO.

15 - Responda a Pesquisa Acadêmica.

16 - Dê os aceites necessários na autodeclaração e termos de ciência e clique em AVANÇAR.

17 - Se todos os dados estiverem preenchidos de forma correta, você será direcionado para o comprovante de inscrição, onde poderá clicar em IMPRIMIR, se desejar.