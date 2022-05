Senac oferece mais de 900 vagas para cursos técnicos gratuitos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio com o Programa Senac de Gratuidade (PSG), está com 925 vagas para educação a distância para cinco cursos técnicos gratuitos. As inscrições podem ser realizadas online pelo o site www.ead.senac.br/gratuito/.O prazo para se candidatar é até o dia 6 de junho, as vagas são limitadas e a idade mínima para participar é de 16 anos. O participante precisa ter concluído o ensino médio ou estar cursando o segundo ano do colegial.

Os cursos disponíveis são: Técnico em Logística, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Administração, Técnico em Qualidade e Técnico em Secretariado.

Programa Senac de Gratuidade

O programa tem como objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade, para pessoas que tem renda familiar mensal que não ultrapasse dois salários mínimos.

