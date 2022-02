Senador Canedo vai participar do rateio para subsídio do sistema do transporte coletivo

A prefeitura de Senador Canedo deu sinal positivo para a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para a participação da cidade no rateio para o novo sistema de transporte da região metropolitana de Goiânia. O município vai arcar com 8,2% do total a ser pago pelo poder público do subsídio. Esse recurso está programado para investimentos e para a manutenção da tarifa em R$ 4,30, valor que se mantém desde 2019.

Pela lei da região metropolitana aprovada no final de 2021, além dos 8,2% do município citado, Goiânia vai arcar com 41,2%, mesmo percentual do Estado de Goiás, e Aparecida ficaria com 9,4%. Neste caso, a prefeitura de Aparecida não concorda com o rateio e entende que a legislação é inconstitucional.

Já Senador Canedo queria discutir a participação no sistema sob o entendimento que o valor a ser pago pelo município seria maior do que de fato o serviço é utilizado pelos seus munícipes. Uma reunião nesta segunda-feira (14) entre o prefeito Fernando Pellozo (PSD) e a CMTC fez com que a administração se convencesse da adesão. A companhia apresentou que a cidade ganhará novas linhas para melhorar o acesso ao transporte público. Uma delas liga o Jardim das Oliveiras ao Terminal em Senador Canedo e a outra dá acesso para o São Francisco e Vale das Brisas.