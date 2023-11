Serviços gratuitos serão oferecidos à comunidade no Balneário Meia Ponte

O Centro Universitário Estácio Goiás realiza a 3ª Feira Estácio Goiás + Sociedade neste sábado (11). Este evento comunitário e de atendimento gratuito ao público terá início às 8h, na Associação de Idosos, situada na Rua Milão, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia.

Será oferecida uma gama diversificada de serviços, incluindo consultas profissionais em contabilidade, orientação financeira e insights sobre questões fiscais. Os participantes também poderão se beneficiar de dicas valiosas sobre como se tornar um Microempreendedor Individual (MEI) e receber orientações sobre como se destacar em entrevistas de emprego.

Além disso, especialistas estarão disponíveis para fornecer informações cruciais sobre segurança online, proteção contra fraudes na Internet e oferecer aconselhamento jurídico através de um posto dedicado de Assistência Jurídica.

Na área de saúde, o evento contará com campanha de vacinação da população local, avaliação de pressão arterial e orientação nutricional sobre o impacto do açúcar, do sal e do óleo dos alimentos na saúde humana.

A Feira de Chá Medicinal proporcionará uma oportunidade para os participantes explorarem remédios naturais, e os workshops abordarão o armazenamento e descarte adequados de medicamentos, juntamente com aconselhamento farmacêutico.

Além disso, haverá testes de glicose para prevenção e monitoramento do diabetes, bem como testes de COVID-19 para pacientes sintomáticos. O evento conta também com uma oficina de jogos envolvente estará disponível para todas as idades.

SERVIÇO: 3ª Feira Estácio Goiás + Sociedade

Quando: Sábado (11)

Horário: a partir das 08h

Onde: Associação de Idosos, situada na Rua Milão, Jardim Balneário Meia Ponte, Goiânia, Goiás

Evento Gratuito.