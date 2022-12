Serviços são realizados em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Uma ação social em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado dia 3 de dezembro, será realizada nesta quinta-feira (1), das 8h às 12h, pelo Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS.



O evento visa enfatizar a importância do emprego apoiado e as conquistas de direitos das pessoas com deficiência e será realizado na Faculdade na Rua Armogaste José da Silveira, nº 612, Setor Centro-Oeste, em Goiânia.



Serão oferecidos serviços como de emissão de carteira de identidade, emissão do passe livre municipal para a pessoa com deficiência, emissão da carteira do autista, emissão do passaporte do idoso. Haverá também assistência jurídica, oferta de vagas de empregos, encaminhamento a cursos profissionalizantes e atividades culturais.



Além disso, serviços de saúde como ginástica laboral, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e aplicação de vacinas preventivas contra covid-19 e influenza também estarão disponíveis gratuitamente para todos.

Serviço:

Ação Social Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Superações e Desafios no Mercado de Trabalho.

Data: 1º de dezembro (quinta-feira)

Horário: Das 8h às 12h (somente pela manhã)

Local: Faculdade Senai Ítalo Bologna - Rua Armogaste José da Silveira, nº 612, Setor Centro-Oeste, Goiânia