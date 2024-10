Servidor da Alego é preso após se passar por despachante para regularizar IPVA em atraso

Um servidor da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) foi preso suspeito de se passar por despachante para regularização de motoristas com impostos e multas atrasados. Segundo a polícia, ele não ajustava a situação e se apropriava ilicitamente do dinheiro. Felipe Alexsandro Coelho Evangelista, de 28 anos, não é credenciado junto ao Detran Goiás, informou o órgão.

A prisão aconteceu na sexta-feira (11) e foi mantida como preventiva em audiência de custódia. O jornal entrou em contato com a defesa dele, por mensagem enviada às 14h05, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria. À polícia, o suspeito usou o direito de ficar em silêncio.

De acordo com o delegado do caso, Fernando Martins, já são quatro vítimas registradas na 20ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia/1ª DRP e o prejuízo somado é de cerca de 50 mil reais. Ele deve responder por estelionato com continuidade delitiva, informou o delegado. A pena é de 1 a 5 anos, mas pela recorrência pode haver aumento de pena. Fernando ainda informou que ele acumula passagens policiais por estelionato, associação criminosa, e falsificação de documentos.

Ele se apresentava para as vítimas como uma pessoa que conseguiria intermediar descontos de valores pagos junto ao Detran: valor de multa, licenciamento, IPVA. As pessoas acreditavam nisso, adiantavam valores para eles, que não pagava esses débitos e se apropriava desses valores”, disse o delegado.

"Sobre a captação de vítimas, o delegado o descreveu como “uma pessoa articulada, com bom contato social, e sempre o apresentavam como uma pessoa despachante que resolvia essas questões de trânsito”.

Uma delas, que não quis ser identificada, disse em entrevista à TV Anhanguera que procurou o investigado para quitar dívidas por multas, já que estava preocupado com os pontos na carteira de motorista. A vítima só percebeu que tinha sido enganada quando foi trocar de carro e a concessionária o alertou sobre as contas em aberto de IPVA e multas.

Sobre o caso, o Detran alertou que, antes de contratar um serviço de permissionários, “o usuário pode consultar a lista dos credenciados junto ao site no link ou o sindicato de cada categoria para certificar-se de ser um profissional ou empresa credenciada” (confira a nota na íntegra abaixo).

O jornal também solicitou posicionamento para o Sindicato dos Despachantes Autônomos e Similares do Estado de Goiás, por e-mail enviado às 14h03, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

Felipe foi auxiliar administrativo da Alego, um cargo comissionado com remuneração de R$2.412,00. Ele foi exonerado no mesmo dia em que foi preso.

A imagem dele está sendo divulgada para que seja possível a identificação por outras possíveis vítimas, nos termos da Lei 13.869/2019, portaria normativa 547/2021/DGPC.

Nota do Detran

“O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás esclarece que o investigado Felipe Alexsandro Coelho Evangelista não tem nenhum vínculo com esta autarquia. Para prevenir golpes desta natureza, o Detran-GO alerta que antes de contratar um serviço de permissionários, o usuário pode consultar a lista dos credenciados junto ao site no link (https://paineis.detran.go.gov.br/extensions/Credenciados/Credenciados.html) ou o sindicato de cada categoria para certificar-se de ser um profissional ou empresa credenciada

A autarquia tem contribuido com a Polícia Civil e com os órgãos de controle externo encaminhando casos semelhantes para investigação. O Detran-GO reafirma seu compromisso com a transparência e a prestação de serviços de qualidade à população e orienta as vítimas a entrarem com ação judicial contra o farsário para solicitar reparação por danos morais.”