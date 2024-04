Servidor público de Leopoldo de Bulhões morre com suspeita de dengue

O servidor público Majeon Pires Lopes Campos, de 22 anos, morreu com suspeita de dengue em Leopoldo de Bulhões, no sudeste goiano. O jovem trabalhava na Câmara Municipal de Vereadores e era filho do secretário de finanças da cidade, Rinaldo Campos.

Ao jornal, o secretário municipal de saúde, Max Milia, relatou que o jovem deu entrada no Centro de Saúde José Francisco Vargas se queixando de muita fraqueza e com manchas no corpo.

Após ser ele consultado e a equipe médica ter acesso ao resultado dos exames, foi constatado que Majeon estava tendo sangramento e as plaquetas estavam baixas. Além disso, segundo a médica que atendeu o caso, Letícia Benvindo, o jovem era diabético, portador de obesidade mórbida, esteatose hepática grau 3 e tabagista.

Conforme a médica, Majeon buscou atendimento, no último domingo (14), com dor de cabeça, febre, dores nas articulações e nos músculos, além de náusea, o que fez ele retornar nos dois dias posteriores. No entanto, nesta quarta-feira (17), ele teve uma piora repentina no quadro.

"Por volta de meio dia, ele começou a referir que as fezes estavam escuras e com sangue e líquidas. A partir daí, os sintomas evoluíram de forma muito rápida. Foi nesse momento, que ele começou a apresentar pontos vermelhos e irritação na pele, além de hematomas em todo o corpo", explicou Letícia.

Devido os sintomas e o histórico dele, foi solicitado a transferência para Anápolis. Durante o percurso, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória, que foi confirmada na UPA da Vila Esperança, em Anápolis, segundo o secretário.

"Na metade do caminho, ele estava deitado e pediu para a técnica ajudá-lo a se sentar na maca, pois não estava se sentindo bem. Nesse momento ele caiu e deu uma parada. Tentaram reanimar ele até chegar na UPA [de Anápolis], mas quando chegou, acabou falecendo”, explicou o Max Milia.

Casos e mortes

De acordo com o último boletim da Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, a cidade tem 423 casos de dengue, além de cinco mortes confirmadas e duas em investigação.

O município está em situação de emergencia devido a doença e emitiu um pedido à Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) solicitando a presença do Gabinete de Crise com urgência, além do apoio emergencial da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e presença do veículo equipado com fumacê.

Em nota, a SES-GO informou que há o registro de um óbito confirmado de dengue e um em investigação na cidade, o que não condiz com o cenário citado pela gestão municipal.

Acrescentou que há pouco tempo, foi realizado o trabalho de manejo ambiental em Leopoldo de Bulhões, com aplicação de inseticida. Contudo, enviará uma equipe para investigar a real situação da cidade. (Veja a nota completa no final da reportagem)

"De toda forma, a SES-GO está enviando equipes da Vigilância e Atenção à Saúde para a cidade, a fim de verificar, in loco, as necessidades de suporte e apoio ao atendimento. Também vai enviar mais insumos (soros e medicamentos), e a regulação está priorizando a transferência dos pacientes para as unidades estaduais", descreveu em nota.

Veja a nota completa da SES-GO

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) informa que, no momento, há somente uma solicitação de internação proveniente do município de Leopoldo de Bulhões por suspeita de dengue. A solicitação já foi aceita, codificada para leito de UTI em Morrinhos, embora conste recusa da famíliado paciente.

No painel de arboviroses, há o registro de um óbito confirmado de dengue e um em investigação, o que não condiz com o cenário citado. Em abril, estão informados, via Gabinete de Crise, 500 atendimentos nas unidades municipais. A média semanal desde 27 de fevereiro tem sido de 24 casos atendidos na Atenção Primária de Saúde, seja para hidratação, seja para manejo clínico da doença.

Quanto à vacina contra a dengue, o município de Leopoldo de Bulhões recebeu, até o momento, 1.540 doses da vacina Qdenga, em cinco remessas, das quais comunicou no sistema 698 doses aplicadas. É importante ressaltar que todos esses dados são informados pelo município à SES.

A SES lembra que, há pouco tempo, foi realizado trabalho de manejo ambiental no município, com aplicação de inseticida com o Veículo de Ultra Baixo Volume (UBV), estratégia de controle químico do Aedes aegypti. Foram três ciclos de uso do chamado fumacê, de 26/03 a 12/04, e eliminação de criadouros (manejo ambiental), de 25 a 27/03/24 e de 04 a 05/04. Todos os bairros e regiões do município foram atendidos pelo trabalho, realizado pela equipe da SMS e Regional Centro- Sul, com apoio da Gerência de Vigilância Ambiental da SES-GO e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

De toda forma, a SES-GO está enviando equipes da Vigilância e Atenção à Saúde para a cidade, a fim de verificar, in loco, as necessidades de suporte e apoio ao atendimento. Também vai enviar mais insumos (soros e medicamentos), e a regulação está priorizando a transferência dos pacientes para as unidades estaduais.

Conforme as várias capacitações já oferecidas, é preciso que as unidades de saúde municipais sigam os protocolos de atendimento e manejo clinico adequado aos pacientes com suspeita de dengue e outras arboviroses.