Servidores aposentados precisam fazer prova de vida em Goiânia para não ter benefício suspenso

A Prefeitura de Goiânia ressaltou, na última terça-feira (16), a obrigatoriedade da realização da chamada ‘prova de vida’ por parte dos servidores aposentados e pensionistas do município. O recadastramento é feito no Instituto de Previdência dos Servidores do Município (GoiâniaPrev), no setor Oeste, e a falta dele pode resultar na suspensão do pagamento do beneficiário.

Conforme o GoiâniaPrev, a retomada do recadastramento foi determinada pela Portaria n°355, de 23/07/2021. O documento em questão dispensou os aposentados da prova de vida nos meses de janeiro a julho de 2021, mas restabeleceu a necessidade da iniciativa em 2022.

Para fazer o recadastramento, os servidores aposentados devem comparecer ao GoiâniaPrev no mês do aniversário. Já os pensionistas acompanham o cronograma de seis em seis meses, a contar da portaria de concessão do benefício.

O horário de atendimento no GoiâniaPrev é de 7h às 18h, de segunda a sexta-feira. “Servidores e pensionistas podem entrar em contato pelo telefone (62) 3524-5819, acessar o site www.goiania.go.gov.br/goianiaprev ou as redes sociais: Instagram: @goianiaprev, Facebook: @goianiaprev”, concluiu o instituto.