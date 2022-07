Sesc abre inscrições de curso para futuras māes

O Sesc Centro, em Goiânia, abriu as inscrições para o Sesc Cegonha, curos que tem como objetivo preparar futuras mães para receber seus filhos. Este projeto conta com uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, consultora do sono, fonoaudióloga, ginecologista/obstetra, psicóloga e enfermeira. O evento acontece nos dias 6,13, 20 e 27 de agosto.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Central de Atendimento do Sesc Centro por R$ 25 para trabalhadores do comércio e dependentes; R$ 40 para conveniados; e R$ 50 para o público em geral.

Durante o curso, serão abordados temas como alimentação saudável na gestação, cuidados na gestação, parto e puerpério, mudanças físicas da gestação e exercícios de preparo para o parto, os cuidados com o bebê, amamentação, a importância da boa alimentação na gestação, dicas para alívio de cólicas e aumento na produção de leite, obstipação da gestante, mil dias, aspectos psicológicos da gestação, rotina de sono dos bebês e direitos das gestantes.

O Sesc Cegonha oferece ainda oficina de técnicas de banho do bebê e troca de fraldas. Segundo informações da organização, durante o projeto, as aulas acontecerão sempre aos sábados, das 8h às 12h.

Veja a programação:

06/08 - 1º DIA

- Mayane Carvalho - Fisioterapeuta

- Carla Morais - Nutricionista

13/08 – 2º DIA

- Christyanne Freitas – Pediatra

- Elisângela Marques – Advogada

- Vanessa Cristina – Pediatra do Sono

20/08 – 3º DIA

- Mariana Barros - Fonoaudióloga - Amamentação

- Kássia Rita – Ginecologista/Obstetra

27/08 – 4º DIA

- Michelle Branquinho – Psicóloga

- Jussara Borges – Enfermeira Neonatologista

Mais informações: (62) 3933-1723 ou (62 ) 9680-2314 (WhatsApp).