Sesc abre inscrições para curso de gestantes

Gerar um filho é uma aventura única, mesmo que não seja a primeira gestação. Essa aventura traz consigo muitas dúvidas e ansiedade, por isso, nada melhor que estar preparado para receber a nova vida que está por vir. Pensando nisso, o Sesc Goiás abre as inscrições para seu curso de gestantes, o Sesc Cegonha, que acontece nos dias 3, 17, 24 e 31 de agosto, das 8h às 12h, na unidade do Centro, em Goiânia.



O projeto é voltado a mães, pais e pessoas que fazem parte da rede de apoio das famílias. Esta edição tem como parceiro o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI Goiânia).



Mônica Renata Silva, de 37 anos, participou do curso quando esperava seu primeiro filho. De acordo com ela, o curso trouxe um norte para sua família. “O curso foi muito importante para mim e para o meu esposo, pois como é nosso primeiro filho estávamos totalmente perdidos. Eu indico Sesc Cegonha para toda gestante que vejo, achei um curso excelente”, ressalta.



O Sesc Cegonha conta com uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfermeira, pediatra, obstetra, psicóloga e advogada. Entre os temas que serão abordados durante os encontros estão:

alimentação saudável na gestação

mudanças físicas da gestação

exercícios de preparo para o parto

cuidados com o bebê

mitos e verdades

calendário vacinal

técnicas de amamentação

dicas para alívio de cólicas

aumento na produção de leite

direitos da gestante

rotina de sono dos bebês

O público participará ainda de oficinas de técnicas de banho e higiene do bebê, troca de fraldas, cuidados com coto umbilical e mais. O valor para trabalhadores do comércio e dependentes é R$70, para conveniados é R$ 110 e público em geral, R$ 150. O valor contempla a mãe e seu acompanhante.

"O Sesc Cegonha é uma iniciativa que reforça o nosso compromisso com a saúde e bem-estar das famílias. Sabemos que a chegada de um novo membro na família é um momento especial, mas que também pode gerar muitas dúvidas e ansiedades. Por isso, o curso é abrangente, com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada para oferecer todo o suporte necessário aos futuros pais e suas redes de apoio”, assegura o diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim.



Serviço: Sesc Cegonha

Datas: dias 3, 17, 24 e 31 de agosto/2024

Horário: das 8h às 12h

Local: Sesc Centro – Goiânia (GO)

Inscrições via Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/sesc-cegonha/2568543

Informações: Central de Atendimento do Sesc Centro, pelo telefone (62) 3933-1735.