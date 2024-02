Sesc abre seleção com salários de até R$ 4,4 mil, em Goiás

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abriu processo seletivo para oito vagas, sendo sete para Jataí e uma em Goiânia. Os salários variam de R$ 1.658,88 até R$ 4.415,25. As inscrições devem ser feitas pelo site e o prazo de inscrição varia de uma vaga para a outra.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da instituição de acordo com as regras estabelecidas no regulamento. O processo seletivo será dividido em etapas sendo elas análise curricular, avaliação de conhecimento técnico, dinâmica de grupo, entrevista comportamental e entrevista técnica.

A instituição oferece benefícios como descontos em atividades físicas e serviços, plano de saúde, auxílio-alimentação, vale-transporte e assistência funeral familiar.

Veja descrição das vagas e locais de atuação

Sesc Thermas Jataí

Vaga para Sesc Thermas Jataí

Técnico de Áudio e Vídeo - (Assistente Técnico III)

Salário: R$ 2.972,63

Vale-alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: Ensino médio completo e/ou curso técnico em produção de áudio e vídeo; experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área; disponibilidade para trabalhar em eventos aos finais de semana, turno noturno e feriados conforme escala.

Inscrições de 05/02/2024 a 07/02/2024 (encerramento às 17h)

Vaga destinada à formação de cadastro reserva

Assistente Administrativo III

Salário: R$ 2.499,50

Vale-alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: ensino médio completo; experiência profissional mínima de 06 (seis) meses na área; disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e/ou feriados.

Inscrições de 05/02/2024 a 07/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)

Nutricionista

Salário: R$ 4.415,25

Vale-alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: ensino superior completo em Nutrição com inscrição ativa no conselho da categoria profissional; experiência profissional mínima de 6 (seis) meses na área; disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e/ou feriados.

Inscrições de 05/02/2024 a 07/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)

Guarda-vidas

Salário: R$ 1.888,92

Carga horária prevista: 44h semanais ou escala 12x36h

Vale-alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: ensino fundamental completo, com curso de formação de guarda-vidas expedido por escola credenciada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás ou profissional com curso de especialização de guarda-vidas ou mergulho; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e/ou feriados.

Inscrições de 05/02/2024 a 09/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário: R$ 1.658,88

Vale-alimentação: R$ 365,00

Carga horária prevista: 44h semanais ou escala 12x36h

Pré-requisitos do cargo: ensino fundamental incompleto; disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições de 05/02/2024 a 09/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)

Assessor Técnico III - (Responsável pela Central de Atendimento)

Salário: R$ 4.415,25

Vale-alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: ensino superior completo; experiência profissional mínima de 6 (seis) meses na área de atendimento ao cliente; disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e/ou feriados.

Inscrições de 05/02/2024 a 07/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)

Animador Sociocultural

Salário: R$ 2.923,62

Pré-requisitos do cargo: ensino médio completo; experiência profissional mínima de 6 (seis) meses na área em atividades de recreação ou similares tais como promoção e/ou locução de eventos esportivos, recreativos ou culturais; monitoria de colônia de férias, festas infantis, eventos de lazer, recreativos, esportivos ou culturais; recepção e animação de eventos de lazer em clubes, hotéis e outros; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e/ou feriados.

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 05/02/2024 a 09/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)



Vaga Goiânia

Auxiliar de Saúde Bucal

Salários: R$ 2.168,37/ R$ 1.084,18 - (Conforme carga horária)

Pré-requisitos do cargo: ensino fundamental completo; curso técnico de auxiliar em saúde bucal e Inscrição no conselho da categoria profissional.

Vale-alimentação: R$ 365,00

Inscrições de 05/02/2024 a 08/02/2024 (encerramento às 17h)

(Vaga destinada à formação de cadastro reserva)