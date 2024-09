Sesc Centro abre inscrições para cursos culturais do Núcleo Livre de Artes

O Núcleo Livre das Artes do Sesc Centro, em Goiânia, está com matrículas abertas para os cursos de Teclado, Violão, Viola Caipira, Musicalização Infantil, Ukulele, Ballet, Danças Urbanas, Dança e Ritmos, Dança de Salão e Circo.

Acesse o site e confira os dias e horários disponíveis em cada modalidade. As matrículas podem ser realizadas presencialmente no Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Setor Central) até o dia 5 de outubro e as vagas são limitadas

Os valores semestrais são R$ 237 para trabalhador do comércio; R$ 342,00 para conveniado e R$ 700 para público em geral. Os valores podem ser parcelados em até 5x no cartão. Todas as turmas estão sujeitas à lotação e o Sesc não faz reserva de vagas.

Para mais informações acesse o site sescgo.com.br ou entre em contato pelo telefone 62 3933-1703 ou 1725.

Os cursos do Núcleo Livre de Artes são uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.