Sesc Centro abre matrículas para cursos culturais

O Núcleo Livre de Artes do Sesc Centro está com matrículas abertas para as turmas de teclado, violão, musicalização infantil, ballet, danças urbanas e circo. Elas podem ser realizadas presencialmente no Sesc Centro (Rua 15, esquina com Rua 19, Centro - Goiânia) até do dia 19 de abril e as vagas são limitadas.

Os valores semestrais são R$ 230 para trabalhador do comércio; R$ 342 para conveniado e R$ 700 para público em geral. Os valores podem ser parcelados em até cinco vezes no cartão. Para mais informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (62) 3933-1703 ou 1725.

Confira abaixo os dias e horários das turmas:

TECLADO

SEGUNDA E QUARTA

08:10 às 09:10 Teclado I - 12 anos acima

09:20 às 10:20 Teclado I - 6 a 11 anos

10:30 às 11:30 Teclado II - 6 a 11 anos

13:50 às 14:50 Teclado I 12 anos acima

16:50 às 17:50 Teclado II 6 a 11 anos

18:10 às 19:10 Teclado I 12 anos acima

TERÇA E QUINTA

13:50 às 14:50 Teclado I 12 anos acima

18:10 às 19:10 Teclado II 12 anos acima

SEXTA

13:30 às 15:10 Teclado I 12 anos acima

VIOLÃO

SEGUNDA E QUARTA

08:40 às 09:40 Violão II 6 a 11 anos

09:50 às 10:50 Violão II 6 a 11 anos

11:00 às 12:00 Violão I 18 anos acima

14:00 às 15:00 Violão III 12 anos acima

16:20 às 17:20 Violão II 18 anos acima

TERÇA E QUINTA

09:50 às 10:50 Violão e Guitarra I 12 anos acima

MUSICALIZAÇÃO

Período de rematrícula para alunos veteranos: 5 a 16 de março

Período de matrícula das vagas remanescentes: 18 de março a 19de abril

BALLET

TERÇA E QUINTA

12:10 às 12:50 Ballet Fit - NOVA 18 anos acima

14:20 às 15:10 Ballet Baby III 6 e 7 anos

15:30 às 16:20 Ballet Baby III 6 e 7 anos

17:50 às 18:50 Ballet Preparatório II 8 e 9 anos

SÁBADO

10:10 às 11:50 Ballet Preparatório I 8 e 9 anos

DANÇAS URBANAS

SEGUNDA

14:10 às 15:50 Danças Urbanas I 6 a 8 anos

16:40 às 18:20 Danças Urbanas II - NOVA 9 a 17 anos

18:30 às 20:10 Danças Urbanas III 13 anos acima

TERÇA E QUINTA

08:10 às 09:10 Danças & Ritmos - NOVA 18 anos acima

09:10 às 10:10 Danças Urbanas I 6 a 8 anos

14:40 às 15:40 Danças Urbanas II 9 a 17 anos

15:50 às 16:50 Danças Urbanas I 6 a 8 anos

SÁBADO

08:40 às 10:20 Danças Urbanas I 6 a 10 anos

DANÇA DE SALÃO

TERÇA E QUINTA

19:30 às 20:30 Dança de Salão II 18 anos acima

20:40 às 21:40 Dança de Salão III 18 anos acima

SEXTA

12:40 às 14:20 Dança de Salão I 18 anos acima

17:30 às 19:10 Dança de Salão II 18 anos acima

19:20 às 21:00 Dança de Salão I 18 anos acima

SÁBADO

10:40 às 12:20 Dança de Salão II 18 anos acima

CIRCO

TERÇA E QUINTA

17:10 às 18:10 Circo I 4 a 7 anos

18:20 às 19:20 Circo III 12 a 17 anos

SEXTA

14:30 às 16:10 Circo II 8 a 11 anos