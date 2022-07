Sesc Centro está com inscrições abertas para o Sesc Cegonha, em Goiânia

Nos dias 6, 13, 20 e 27 de agosto o Sesc Centro realiza mais uma edição do Sesc Cegonha. Um evento pensado para as futuras mamães e suas redes de apoio como uma forma de prepará-los para receber a nova vida que está por vir. O Sesc Cegonha conta com uma equipe multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, consultora do sono, fonoaudióloga, ginecologista/obstetra, psicóloga ou enfermeira.

Serão abordados temas como alimentação saudável na gestação, cuidados na gestação, parto e puerpério, mudanças físicas da gestação e exercícios de preparo para o parto, os cuidados com o bebê, amamentação, a importância da boa alimentação na gestação, dicas para alívio de cólicas e aumento na produção de leite, obstipação da gestante, mil dias, aspectos psicológicos da gestação, rotina de sono dos bebês e direitos das gestantes. Terá ainda oficina de técnicas de banho do bebê e troca de fraldas.

As aulas acontecerão sempre aos sábados, das 8h às 12h. As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Central de Atendimento do Sesc Centro por R$ 25 para trabalhadores do comércio e dependentes; R$ 40 para conveniados; e R$ 50 para o público em geral.

Programação

06/08 - 1º DIA

- Mayane Carvalho - Fisioterapeuta

- Carla Morais - Nutricionista

13/08 – 2º DIA

- Christyanne Freitas – Pediatra

- Elisângela Marques – Advogada

- Vanessa Cristina – Pediatra do Sono

20/08 – 3º DIA

- Mariana Barros - Fonoaudióloga - Amamentação

- Kássia Rita – Ginecologista/Obstetra

27/08 – 4º DIA

- Michelle Branquinho – Psicóloga

- Jussara Borges – Enfermeira Neonatologista

Informações pelos telefones (62) 3933-1723 ou (62) 9680-2314 (WhatsApp).