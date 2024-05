Sesc Centro realiza Super Sábado neste mês das mães

Um dia inteiro de programação cultural é a proposta do Super Sábado, que acontecerá em uma edição especial em comemoração ao Dia das Mães neste dia 11 de maio, no Sesc Centro, em Goiânia. Para abrir a programação, será realizada a feira do artesanato com a presença de 15 artesãos a partir das 9 horas. A exposição vai até às 17 horas.

Às 10 horas será o momento da criançada ouvir muita história bacana com a Cia Flor do Cerrado na biblioteca da unidade. Serão apresentadas as histórias: Direitos do pequeno leitor (Patrícia Auerbach); João e Maria (Irmãos Grimm); Fubá o burro Fujão (Tatiana Kauss); Menina Bonita do Laço de Fita (Ana Maria Machado); Olha, um livro! (Libby Gleeson) e Chapeuzinho Amarelo (Chico Buarque).

Já às 12 horas será a vez da cantora Nina Soldera subir ao palco da varanda mais charmosa da cidade para interpretar um repertório com canções que revelam o samba paulista e suas particularidades. Vale ainda aproveitar ainda um almoço delicioso no valor de R$18 ao som de música boa.

Logo mais às 15 horas o grupo de dança Ateliê do Gesto apresenta o espetáculo infantil Fica Comigo. A cia traz aos palcos um espetáculo que emociona crianças e adultos para mergulhar nas memórias que são guardadas ao longo da vida. Um convite para se aventurar no imaginário de um Senhor que guarda suas lembranças em caixas através de gestos que se transformam em danças.

A programação do Super Sábado é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Confira os detalhes:

Feira de Artesanato

Data: 11 de maio

Horário: das 9h às 17h

Local: Hall do Sesc Centro

Entrada gratuita

Hora do Conto

Grupo: Cia Flor do Cerrado

Data: 11 de maio

Hora: 10h

Classificação: Livre

Local: Biblioteca Sesc Centro

Entrada gratuita

Música na Varanda

Artista: Nina Soldera

Data: 11 de maio

Hora:12h

Local: Varanda do Sesc Centro

Gênero musical: Samba

Entrada gratuita

Espetáculo Fica Comigo

Grupo: Ateliê do Gesto

Data: 11 de maio

Hora: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Classificação: Livre

Gênero: Espetáculo infantil de dança

Valores: Trabalhador do comércio e dependentes: R$6,00 / Conveniado R$8,00/ Público em geral - inteira R$ 21,00 / Público em geral - meia-entrada R$10,50

Ingressos aqui