Sesc-GO abre novas inscrições para o Programa Minha Primeira Viagem

O programa Minha Primeira Viagem, do Sesc Goiás, abriu mais uma edição do projeto que proporciona viagens gratuitas para o público. O novo edital contempla viagens para Terezina (PI), Florianópolis (SC), Belém (PA), Cabo Frio (RJ) e Rio de Janeiro/Petrópolis (RJ), todas com o embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia.



Serão beneficiados trabalhadores do comércio e seus dependentes (com a Credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino, e público geral, cuja renda bruta familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.



O processo seletivo possui duas etapas, sendo que a primeira on-line e a outra presencial. A fase virtual deve ser feita por meio de cadastro no site Meu Sesc.



Para realizar a inscrição, é necessário anexar os documentos pessoais conforme o edital. Após a aprovação nesta etapa, os candidatos classificados nas vagas efetivas serão chamados para a inscrição presencial.