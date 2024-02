Sesc GO abre venda de excursão para o Pantanal (MT)

O Sesc Goiás abriu as vendas de excursão para o Pantanal (MT). A viagem acontece entre 22 e 26 de março e a reserva pode ser realizada no site sescgo.com.br.



Os pacotes são a partir de R$ 2.964,00 para trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com a credencial Sesc atualizada e estão inclusos a passagem aérea de ida e volta, o transfer, quatro noites de hospedagem no Sesc Porto Cercado com pensão completa, passeios, seguro viagem/assistência médica e guia de turismo acompanhante.



“O Pantanal é um dos lugares mais belos do nosso Brasil e neste ano vamos oferecer diversas possibilidades para que o trabalhador do comércio conheça este e outros destinos incríveis do nosso país”, afirma o diretor do Sesc Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.



Mais informações pelo site do Sesc Goiás ou pelos telefones (62) 3522-6126/6100.



Programação da viagem:

1º DIA: 22/03 (sex) GOIÂNIA/CUIABÁ/POCONÉ

Encontro com o Guia no aeroporto Internacional Santa Genoveva às 8h25, em frente ao balcão da Azul, para procedimentos de check in. Saída do voo prevista para 10h25. Chegada no Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon às 10h55 (horário de Cuiabá), transfer saindo do aeroporto com parada para almoço no Várzea Grande Shopping e às 14h saída para Poconé. Chegada prevista às 15h30 para acomodação no Hotel Sesc Porto Cercado. Noite Livre.



2º - 23/03 (sáb) POCONÉ

Café da manhã e saída para passeio no Borboletário, local que contempla além da experiência com as borboletas um jardim com diversas espécies de plantas. Lazer e educação ambiental resumem a experiência de visitar esse local. Após visita no Centro de interpretação ambiental, espaço interativo composto por 25 atrativos sobre o Pantanal, desde as paisagens, diferentes regiões, características geográficas, diversidade da fauna de invertebrados e vertebrados, espécies mais importantes da flora, aspectos da ecologia e as ações do Sesc Pantanal. Tarde e noite livres.



3º DIA: 24/03 (dom) POCONÉ

Café da manhã. Às 15h30 saída para o passeio no Corixo do Moquém, um trajeto de 16 km de barco no rio Cuiabá. Noite livre.



4º DIA: 25/03 (seg) POCONÉ

Café da manhã. Às 09h saída para o passeio Casa do Pantaneiro, passeio de barco pelo Rio Cuiabá até a residência do Sr. Dito Verde, o único morador da maior Reserva Particular do Patrimônio Natural do país, a RPPN Sesc Pantanal. Noite livre.



5º DIA: 26/03 (ter) POCONÉ / CUIABÁ / GOIÂNIA

Café da manhã e manhã livre. Check out às 13h15 e deslocamento ao Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rodon em Cuiabá. Embarque para Goiânia às 16h40. Chegada prevista às 19h05 (horário de Goiânia) no Aeroporto Internacional de Goiânia.



*Roteiro sujeito a alterações sem prévio aviso