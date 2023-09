Sesc GO lança projeto que possibilita viagens gratuitas

O Sesc Goiás divulgou um novo edital do Projeto Minha Primeira Viagem, uma iniciativa inserida no âmbito do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). O objetivo principal é oferecer oportunidades de viagens gratuitas para pessoas de baixa renda.

Serão beneficiados pelo Minha Primeira Viagem, trabalhadores do comércio e seus dependentes (com a Credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino e de instituições carentes, e público geral, cuja renda bruta familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

O edital contempla viagens para Praia Formosa (ES) - de 15 a 21 de outubro, e Caldas Novas (GO) - de 22 a 24 do mesmo mês, e passeio para o Thermas Bonsucesso, em Jataí (GO), no dia 29 de outubro.

Inscrições

As inscrições para o projeto começaram nesta quinta-feira (14). Os interessados em integrar o programa devem levar a documentação exigida no edital presencialmente em uma das unidades Sesc (no Universitário, Faiçalville, Anápolis, Rio Verde e em Jataí).

A relação dos candidatos aprovados será publicada no site sescgo.com.br.