Sesc Goiás abre inscrições para viagens gratuitas

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abriu as inscrições para mais um edital do projeto Minha Primeira Viagem, que irá proporcionar viagens gratuitas para Fortaleza (CE), entre 31 de janeiro e 06 de fevereiro, e para Recife (PE), de 15 a 21 de fevereiro.



Ambos os roteiros terão embarque no Aeroporto Internacional de Goiânia. O projeto visa proporcionar viagens sem custo a pessoas com renda familiar bruta que não ultrapasse o valor de três salários mínimos.



As inscrições estarão disponíveis nesta quinta e sexta-feira, 4 e 5 de janeiro, nas unidades do Sesc Universitário, Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara e Sesc Jataí. Para ser contemplado, é necessário estar entre uma das seguintes categorias: trabalhadores do comércio e dependentes (com a credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino, e o público geral, desde que a renda familiar bruta não ultrapasse o valor de três salários mínimos.



Para mais informações sobre o edital e documentação necessária, os interessados devem acessar o site www.sescgo.com.br.