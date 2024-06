Sesc Goiás divulga edital do cursinho gratuito Super Médio

O Serviço Social do Comércio em Goiás (Sesc Goiás) está com inscrições abertas para o cursinho preparatório para vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Super Médio. O período para se candidatar é até o dia 4 de agosto.



As aulas estão previstas para iniciar em agosto e serão ministradas no turno noturno, na unidade do Senac em Aparecida de Goiânia. O Super Médio é gratuito e destinado para estudantes nas categorias de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, alunos da rede pública da educação básica, sendo que estes terão prioridades, e demais estudantes na categoria Público em Geral, todos cuja renda familiar seja de até três salários mínimos.



Neste edital, o Sesc Goiás está ofertando 40 vagas gratuitas. As inscrições são realizadas por meio do site do Sesc Goiás, na aba Credencial Sesc, dentro do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).



As aulas do Super Médio são presenciais e as disciplinas ofertadas são: Física, Química, Biologia, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História.