Sesc Goiás oferece programação especial para o Dia das Crianças em Goiânia e Anápolis

A comemoração mais especial do mês de outubro está chegando e para deixar a data ainda mais alegre o Sesc Goiás preparou uma programação especial para as unidades do Sesc Centro, Faiçalville e Universitário, em Goiânia, e em Anápolis (GO). São atividades que incluem música, teatro, oficina e cinema, em sua maioria com entrada gratuita e algumas com valores acessíveis.



O presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, explica que “a programação tanto em Goiânia, quanto em Anápolis, é uma alegria para todas as famílias, pois além de proporcionar um momento de interação, cultura e lazer, também promove os talentos dedicados ao público infantil”, diz.



Segundo o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, a programação foi preparada com muito carinho para tornar o dia inesquecível não só para as crianças, mas para toda a família. “O Dia das Crianças é uma data marcante na infância de qualquer pessoa e nada melhor que promover um momento ímpar na vida dos pequenos junto aos seus familiares”, destaca.



Confira a programação completa:



Anápolis

Contação de Histórias com Luís Eduardo Ferreira (AC)

Data: 10/10/24 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Gratuito



Show Casquinha, com a Banda Cascavelvet (GO)

Data: 11/10/24

Horário: 20h

Local: Sesc Anápolis

Classificação: livre

Ingressos a partir de R$11 no Sympla



Espetáculo: "O Mágico de Oz", com Ilumini (GO)

Data: 12/10/24

Horário: 15h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Ingressos a partir de R$11 no Sympla



Espetáculo: Luas e Luas

Data: 12/10/24 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Classificação indicativa: livre

Entrada:

1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e dependentes

2kg de alimento não perecível para o público em geral



Oficina: Composição e improvisação para criação cênica e sua relação com a primeira infância, com Andrea Jabor (RJ)

Data: 13/10/24

Horário: das 9h às 12h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: a partir de 16 anos



Contação de Histórias com Zé do Conto (GO)

Data: 13/10/24 (domingo)

Horário: 15h

Local: Sesc Anápolis

Classificação indicativa: livre

Gratuito



Espetáculo: "É o Bicho!"

Data: 13/10/24 (domingo)

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Anápolis

Classificação indicativa: a partir de 4 anos

Entrada:

1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e dependentes

2kg de alimento não perecível para o público em geral



Goiânia



Sesc Centro

Espetáculo: Contos, cantos e otras cositas mas

Projeto: Otras Cositas Mas

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h

Local: Biblioteca Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: Espetáculo para crianças



Apresentação de números circenses

Oficinas de perna de pau, tecido acrobático, lira, malabares, equilibrismo, acrobacias de solo e acrobacias com cama elástica.

Grupo: Circo Laheto

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h30 às 13h30

Local: Rua 15 Setor Central



Oficina de carimbo com Maria Angélica

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 11h às 13h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 6 anos de idade



Oficina de culinária

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 10h30, 11h30, 13h e 14h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 6 anos de idade

As inscrições serão feitas na unidade 1 hora antes do início da oficina. É importante levar documentação das crianças.



Oficina de dedoche com Kate Flor

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 13h às 15h

Local: Sesc Centro

Classificação Indicativa: A partir de 5 anos



Mostra de Cinema – Curtas

• Geração Alpha (11 min)

• Todos os inscritos de Ness (18 min)

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 13h às 13h40

Local: Biblioteca Sesc Centro

Gênero: Cinema

Classificação Indicativa: Livre



Espetáculo: Chapeuzinho Vermelho

Grupo: Ilumini Personagens Vivos

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 15h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Teatro

Classificação Indicativa: Espetáculo para crianças

A entrada é gratuita, porém é necessário retirar os ingressos um dia antes do evento no Sympla. Clique aqui



Show: Beatles para crianças... O primeiro show de rock

Banda: BPC (SP)

Dia: 12/10/24 (sábado)

Horário: 16h

Local: Rua 15 - Centro

Gênero: Música

Classificação Indicativa: Show para crianças



Sesc Universitário

Dia 12 de outubro (sábado)

10h – Jogos de tabuleiro

11h – Oficina: brinquedos de tampinhas

13h - Apresentação artística: Grupo Taquitá - Música e Arte-Educação para o público infantil e toda a família, com shows, oficinas e aulas

14h – Escorregador inflável na piscina

15h – Gincanas em equipe

16h - Caça ao tesouro no parquinho



Dia 13 de outubro (domingo)

9h – Vestindo personagens

10h – Desafio "Mestre Mandou"

11h – Escorregador inflável

14h – Gincanas em equipe



Sesc Faiçalville

Dia 12 de Outubro (Sábado)

10h - Oficina criativa

13h - Show na piscina com Jaqueline Leal

14h - Polo aquático

16h30 - Karaokê



Dia 13 de outubro (domingo)

10h - Oficina de pintura

13h - Show na piscina com o grupo Taquitá Música e Arte-Educação para o público infantil e toda a família, com shows, oficinas e aulas

15h - Caça ao tesouro

16h30 - Basquete aquático