Sesc Mesa Brasil vai arrecadar alimentos na Pecuária 2024

O Sesc Mesa Brasil será responsável pela arrecadação de alimentos na 77°ª edição da Exposição Agropecuária de Goiânia, que acontece entre os dias 16 e 26 de maio. A instituição fará o envio dos alimentos para entidades sociais que amparam pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A arrecadação será realizada mediante a aquisição do ingresso na categoria meia-entrada solidária e entrega de 1 kg de alimento não perecível na portaria do evento. Vale ressaltar que os alimentos não perecíveis são aqueles com maior durabilidade e que podem ser conservados em temperatura ambiente.

“A doação de alimentos como arroz, feijão, macarrão, leite em pó, óleo de soja, biscoitos, açúcar, enlatados, entre outros, é muito importante para que possamos contribuir para melhorar a qualidade de vida das famílias que precisam de auxílio”, descreve a gerente do Sesc Mesa Brasil, Nayara Cintra.

A parceria entre o Sesc Mesa Brasil e a Exposição Agropecuária de Goiânia é uma iniciativa do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, que tem por presidente Marcelo Baiocchi. O Sistema integra a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.

Sesc Mesa Brasil

Criado em 1994, o Sesc Mesa Brasil Sesc é um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional que funciona como uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Por meio de parcerias, transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil, contribuindo para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Em Goiás, o projeto foi implantado em agosto de 2004. Hoje são mais de 400 instituições cadastradas em 40 municípios do Estado.