Sessões de cinema com entrada gratuita acontecem quarta-feira (2)

O projeto “Tela Aberta – Jornadas de Imaginação e Realidade”, produzido pela Cereja do Cerrado Produções, com coordenação da Associação SuperAção Criativa, realiza, a partir desta quarta-feira (2), as exibições dos filmes selecionados para integrarem o projeto.

Nesta primeira sessão, a ser realizada na Toca Arena Produções, a partir das 20h15, serão apresentados o filme de dança Sopro, dirigido por Márcia Regina, e Fale conosco, documentário de 29 minutos assinado por Simone Caetano.

Os filmes que integram o Tela Aberta foram selecionados por meio de uma curadoria especializada, que teve como critérios: a qualidade cinematográfica, a relevância temática e a diversidade cultural, dentre outros. As inscrições para a seleção foram gratuitas e direcionadas para filmes de curta e média metragem.

Ao todo serão cinco sessões de Cineclube e todas contarão com intérpretes da Língua Brasileira de Sinais. O “Tela Aberta – Jornadas de Imaginação e Realidade” foi contemplado pelo edital nº9/2023, de apoio a empresas do setor audiovisual da Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

“O Tela Aberta visa mais do que o mero ato de exibir filmes, mas prevê toda uma ação de fortalecimento da cadeia do audiovisual”, diz Rainy Ághata, idealizadora e produtora do projeto por meio da Cereja do Cerrado Produções.

“O cineclubismo é uma ponte para diálogos profundos, uma janela para outras realidades e um espaço para reflexão crítica. Ao oferecer sessões gratuitas com uma curadoria cuidadosa, não estamos apenas compartilhando filmes; mas fomentando a educação, a empatia e a transformação social”, complementa.

A entrada para as sessões de cineclubismo são gratuitas. O Toca Arena Produções está localizado na Rua 115-A, nº 88, no Setor Sul. Mais informações estão disponíveis pelo instagram @cerejadocerradoproducoes.