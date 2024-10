Shopping abre vagas de empregos para auxiliar de conservação

O Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás, em Goiânia, está com oportunidade de emprego. Com o objetivo de expandir sua equipe e atender as demandas, a empresa oferece 10 vagas para auxiliar de conservação.

Os interessados devem enviar os currículos através do WhatsApp (62) 9 9700 1316, ou do e-mail curriculo@flamboyant.com.br ou pelo site: www.flamboyant.com.br.

O cargo ficará encarregado de limpar os pisos da área interna, corredores, banheiros, colunas, espelhos, vidros, escadas, elevadores, recolher lixo, lavar as lixeiras, fazer tratamento de piso, limpeza de mobiliários e demais limpezas nas dependências do centro de compras.

A carga horária para o trabalhador é das 12h48 às 22 horas. A remuneração inclui salário compatível ao mercado, vale alimentação, vale transporte, assiduidade, plano de saúde e odontológico, além de seguro de vida.