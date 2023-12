Shopping arrecada alimentos em campanha solidária de Natal

O shopping Mega Moda Park, em parceria com a cantora Jennifer Scheffer e Grupo Prestacon, realizam a campanha “Natal Solidário no Mega Moda Park” com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis para a Associação Tio Cleobaldo, instituição filantrópica de Goiânia que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade e promovem ações de assistência social, segurança alimentar, saúde, entre outras.

As doações podem ser feitas até o dia 21 de dezembro no Mega Moda Park, na região da 44, na Avenida Independência, nº 3302 (entre 8h e 18h, de segunda a sábado) ou na sede do Grupo Prestacon, na Avenida 85, nº 2054, no setor Marista (entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira).

Nesta sexta-feira (15), às 13 horas, a cantora sertaneja Jennifer Scheffer vai fazer um show beneficente na praça de alimentação do shopping Mega Moda Park para celebrar a campanha. Influencers do ramo da moda também vão participar da iniciativa.

Serviços:

Campanha Natal Solidário no Mega Moda Park

Data: até 21 de dezembro de 2023.

Pontos de arrecadação: Mega Moda Park, na Avenida Independência, nº 3302, no setor Central (de segunda-feira a quarta-feira, das 8h às 18/de quinta-feira a sábado, das 7h às 19h/aos domingos, das 7h às 16h) ou na sede do Grupo Prestacon, na Avenida 85, nº 2054, no setor Marista (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h).



Show do Natal Solidário no Mega Moda com Jennifer Scheffer

Data: 15 de dezembro de 2023.

Hora: 13 horas.

Local: Shopping Mega Moda Park na Avenida Independência, nº 3302, no setor Central.