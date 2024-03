Shopping celebra a Páscoa com teatro temático gratuito

O Shopping Cerrado preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa com muita magia e aventura. Neste sábado, 23 de março, a partir das 15h, o centro de compras vai promover o teatrinho "Uma Páscoa Mágica", que será encenado pelo grupo Ilumini Personagens Vivos no Espaço Pequi, que fica no piso 1, próximo ao Vapt Vupt.



A história se passa na fábrica de ovos do Coelho da Páscoa, que está a todo vapor com a chegada da data comemorativa. Os personagens Will e Lily se dedicam a organizar os últimos detalhes para que tudo fique perfeito.



No entanto, quando todos vão dormir, a fábrica é invadida e os ovos mágicos desaparecem. Sem eles, a Páscoa não pode acontecer. Então, Will e Lily embarcam em uma aventura emocionante para descobrir o verdadeiro significado da Páscoa e encontrar os ovos perdidos.



Caça aos Ovos

Após a peça, a aventura continua com uma divertida caça aos ovos. Às 16h30 e às 17h30, guiadas por personagens, 40 crianças que se inscreveram antecipadamente participarão da brincadeira em dois grupos, percorrendo diferentes trajetos pelo shopping.



Em três paradas, os pequenos encontrarão mini ovos de chocolate e, após completarem todo o percurso, receberão um brinde especial, que deverá ser retirado no Espaço Família até às 20h de domingo (24): um ovo cacau magia ao leite de 80g.



As vagas para a caça aos ovos já estão preenchidas, mas caso algum inscrito não compareça no horário estipulado, novas vagas poderão ser disponibilizadas para quem estiver no local.



Para esta ação, que também é gratuita, o shopping solicita, além de inscrição prévia via sympla, doação de 1kg de alimento não perecível a ser entregue no local. As arrecadações serão destinadas à OVG. O acompanhamento dos pais e/ou responsáveis durante todo o percurso também faz-se necessário.



O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).