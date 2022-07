Shopping Cerrado oferece aulas gratuitas de aeroboxe, ritmos, ballet fitness e funcional

Proporcionar à comunidade um espaço dedicado à prática de exercícios físicos com segurança, acompanhamento de profissionais e sem qualquer custo. Este é o objetivo do Cerrado em Movimento, iniciativa do Shopping Cerrado que atualmente oferece aulas gratuitas de aeroboxe, ritmos, ballet fitness, step, funcional, ritmos latinos, pilates, dança de salão e capoeira.



Realizado pela primeira vez em agosto de 2020, o projeto surgiu da preocupação em cuidar da saúde e do bem-estar da comunidade em meio à pandemia da Covid-19, por meio de atividades físicas ao ar livre gratuitas. Nesta época, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) – Campinas, sessões de alongamento, seguidas de caminhada e corrida guiada ao longo da pista de 1.600 metros que circunda o shopping, aconteciam duas vezes por semana.



Com o tempo, foram incluídas outras modalidades desportivas na programação, como o pilates, o treinamento funcional, o aeroboxe e o step. “A princípio, era um projeto com professores do SESI Campinas para incentivar e alongar pessoas da comunidade que quisessem caminhar na recém inaugurada pista de caminhada do shopping. Mas com o crescente número de participantes e da procura por mais aulas, iniciamos novas parcerias e o evento tomou uma proporção muito maior”, conta o professor do SESI, Leandro Farias.



Hoje em dia, o projeto conta com aulas de nove modalidades, ministradas de segunda-feira a sábado, em cinco opções de horários, não apenas por instrutores do SESI, mas também por professores do Stúdio Movemix, da SD Ballet Goiás e do Grupo Muzenza de Capoeira. A estimativa é de que, diariamente, cerca de 80 pessoas passem pelo espaço, totalizando um giro de mais de 300 pessoas por semana no local.



“A mudança e ampliação do número de aulas se deu pela grande adesão do público ao projeto, mas, hoje, o Cerrado em Movimento faz parte do planejamento estratégico do shopping e já temos outro plano de expansão previsto para 2023. Nosso objetivo é trabalhar, cada vez mais, em prol da saúde e do bem-estar, principalmente da nossa região primária”, garante Thais Correa, head de Marketing do Shopping Cerrado.



Como participar

Às segundas, quartas e sextas-feiras, o Cerrado em Movimento oferece aulas de aeroboxe (8h às 8h50) e ritmos latinos (18h às 18h50). Já às terças e quintas-feiras, há treinos de step (17h às 17h50), funcional (18h às 18h50), ritmos (19h às 19h50) e ballet fitness (20h às 20h50).



Também há treinos de ballet fitness na segunda-feira, das 19h às 19h50 e das 20h às 20h50; pilates nas quartas e sextas-feiras, das 19h às 19h50; aeroboxe, na quarta-feira, das 20h às 20h50; e dança de salão, na sexta-feira, neste mesmo horário. Já no sábado, às 14 horas, o grupo Muzenza comanda as aulas de capoeira.



Para participar, basta comparecer no horário desejado no Espaço Cerrado em Movimento, que fica no estacionamento da Doca 1. Os itens necessários para a prática esportiva são todos oferecidos pelos parceiros do projeto, o que significa que os participantes devem levar apenas objetos pessoais, como toalha e garrafa de água.

O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.