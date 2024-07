Shopping Cerrado promove eventos gratuitos para todas as idades nestas férias

As férias de julho no Shopping Cerrado prometem ser inesquecíveis para toda a família. O mall preparou uma programação especial com atrações gratuitas, além das diversas opções de lazer fixas, para garantir a diversão da criançada e dos adultos.



Para os amantes de miniaturas, um encontro imperdível: nos dias 19, 20 e 21, das 10h às 22h, acontece o Encontro de Colecionadores de Miniaturas em parceria com o Projeto 1/64. O evento contará com venda, troca e exposição de miniaturas de carros, motos, aviões, bonecos e muito mais.

No dia 20, a partir das 15h, a criançada vai se encantar com a peça "Turma do Mistério", apresentada pelo Grupo Ilumini Personagens Vivos. Um espetáculo recheado de humor, músicas e danças que vão animar o público.



E para fechar com chave de ouro, no dia 27, também às 15h, os palhaços Chocolate e Pimentinha invadem o palco com o espetáculo "A Magia do Circo", um show repleto de atrações circenses e brincadeiras.



Além das três atrações com entrada franca, o Shopping Cerrado oferece outras 12 opções de lazer para toda a família, como cinema, kart, piscina de bolinhas, salas de escape, Estação Turma da Mônica, entre outras. Saiba mais:

Cinépolis (maior operadora de cinemas da América Latina)

Estação Turma da Mônica (parque de diversão infantil com 1.600 m² e 13 atrações tematizadas e inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa)

Arena Trampolim (arena de trampolins interconectados)

Escape Moove (jogo com enigmas e desafios que devem ser decifrados para escapar das salas antes que o tempo acabe)

Cabine Enigmatrix (cabine telefônica onde o jogador tem 15 minutos para conseguir pistas e desarmar uma bomba que está prestes a explodir)

Nacional Kart Indoor (considerada a maior pista de kart indoor da cidade)

Magic Games (opções de brinquedos para todas as idades)

Mais Play (o maior teste de habilidade para pegar quantas pelúcias ou chaveiros conseguir)

Stop&Go (aluguel de mini-carrinhos elétricos divertidos e exclusivos)

Oficina de slime (fabricação de slime com diferentes itens, pinturinha de rosto e de tela e oficina de miçanga)

Ice Park (a piscina de bolinhas mais gelada e aventureira)

Ilha dos Piratas (piscina de bolinhas temática)

Os horários de funcionamento e os valores de cada atração podem ser conferidos no site do Shopping Cerrado, que fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.