Shopping Cerrado tem espetáculo infantil gratuito neste sábado (24)

Neste sábado (24), o grupo Ilumini Personagens Vivos apresenta a peça teatral “O Mundo dos Brinquedos” no Shopping Cerrado. A apresentação acontece em um novo horário, às 17h, no Espaço de Eventos do mall, e promete divertir toda a família com entrada gratuita.



A história gira em torno de um garoto que está prestes a iniciar uma nova etapa em sua vida: a faculdade. No entanto, seus brinquedos, que possuem vida própria, decidem que vão fazer de tudo para que ele não vá, causando uma grande confusão.



Após a apresentação, os personagens ainda realizarão uma sessão de fotos com 40 famílias. As senhas serão distribuídas no local, por ordem de chegada, logo após o término do espetáculo.



A peça "O Mundo dos Brinquedos" faz parte do projeto "Sabadou da Diversão", que oferece duas apresentações infantis gratuitas por mês no Shopping Cerrado. O mall está localizado na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia (GO).



SERVIÇO: Sabadou da Diversão - Teatro “O Mundo dos Brinquedos” com Ilumini Personagens Vivos

Data: 24/08 (sábado)

Horário: 17h

Local: Shopping Cerrado, Espaço de Eventos (piso 1, próximo ao Vapt Vupt) - Avenida Anhanguera nº 10.790, Setor Aeroviário, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @shoppingcerrado

Entrada gratuita