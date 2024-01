Shopping de Goiânia promove programação especial férias

Arte, muitas brincadeiras e aquelas guloseimas que toda criançada adora. Tudo isso e muito mais está previsto na programação especial e gratuita de férias do Shopping Estação Goiânia, localizado no Setor Central. Durante os próximos três finais de semana, sempre das 14 às 18h, começando pelo sábado (13), a criançada que passar pelo centro de compras poderá participar de atividades como oficinas de emoji, slime, robótica e de cupcake.

Com orientação de monitores, a meninada também poderá participar de brincadeiras como caça ao tesouro e tapete twister. As ações de recreação serão ministradas na praça de eventos do shopping. No dia 20, as crianças poderão colocar a “mão na massa” durante a oficina de slime e brincadeiras de torta na cara e manejo de balões.

No mesmo dia, das 11 às 16h, em parceria com a Justice FTC Team, a Escola Sesi Planalto, a criançada terá acesso a uma oficina de robótica gratuita, onde terão a oportunidade de montar robôs. Já no dia 27, a meninada poderá se deliciar na oficina de cupcakes e se divertir no circuito de obstáculos e super sumô.

De acordo com o coordenador do Shopping Estação Goiânia, Rayam Saraiva, o intuito da programação especial de férias é oferecer aos pais e filhos uma opção saudável de entretenimento. “O foco é proporcionar memórias inesquecíveis nas férias dos pequenos, trazendo aos pais uma opção saudável de preencher a rotina dos filhos neste mês de janeiro, reduzindo especialmente a utilização das telas de celulares e computadores”, destaca.

Serviço: Colônia de Férias

Data: 13, 20 e 27 de janeiro

Horário: das 14 às 18h

Local: Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro