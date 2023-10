Shopping disponibiliza atendimento de saúde preventivo contra o câncer de mama

Para encerrar a campanha Outubro Rosa, que visa promover ações de combate ao câncer de mama, o Buriti Shopping realiza, desta quinta-feira (26) a sábado (28), um evento de conscientização sobre a prevenção da doença.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, o centro de compras disponibilizará, das 10 às 18 horas, duas enfermeiras para atendimento em seu núcleo do cidadão. Na ocasião, elas realizarão exames rápidos, aferimento de pressão, dentre outros, que serão feitos por ordem de chegada.

A ação contará ainda com a presença da Associação de Apoio às Vítimas de Câncer no Estado de Goiás (AAVCEG), que estará com um stand de venda de produtos artesanais feitos por pessoas que estão em tratamento oncológico.

Os recursos arrecadados serão destinados a esse apoio dado aos pacientes pela associação. O ponto de venda estará localizado em frente à loja Milky Moo, que fica no piso térreo próximo à entrada do shopping da avenida José Leandro da Cruz.

Além disso, junto ao stand da AAVCEG, representantes da Água Leben irão distribuir água e materiais de conscientização sobre a importância desse recurso natural.

Serviço: Ação de conscientização sobre o câncer de mama

Data: de 26 a 28 de outubro

Horário: visitação disponível das 10 às 18 horas

Local: núcleo do cidadão do Buriti Shopping

Gratuito e aberto ao público