Shopping em Goiânia faz programação especial para o mês das crianças

Em comemoração ao mês das crianças, o Shopping Bougainville preparou um cronograma recheada de atividades para os pequenos e também para os jovens. O centro comercial recebe em outubro o maior escape room medieval do país, cabines temáticas de jogos, as oficinas infantis do Bouga Kids, shows infantis, contação de histórias e a tradicional caça aos doces no Halloween.

No dia 12 de outubro o convite é para pais e filhos vivenciarem brincadeiras antigas, embaladas pelas músicas da Banda Brincar como Antigamente, que é dirigida pela psicóloga e compositora Karla Cerávolo. As inscrições para as sessões gratuitas, que acontecerá às 16h, na praça de alimentação, podem ser realizadas previamente pelo Sympla.

E no último final de semana do mês, das 16h às 18h, o shopping vai promover a tradicional caça aos doces, sendo que no sábado acontece o Pocket Show do Scooby Doo e sua turma. Já para quem gosta de leitura, a Livraria Nobel irá receber no dia 9 de outubro, às 18h30, o 1º Conversando SingularMente.



O evento para pais e filhos, professores e profissionais da saúde, contará com contação de história e, posteriormente, um bate-papo relacionando temas da leitura ao cotidiano. A roda de conversa será com a terapeuta ocupacional infantil Tatiane Grigolatto, ela que é especialista em integração sensorial e mestre em saúde mental. A entrada é gratuita e para garantir o espaço a inscrição deve ser realizada pelo Sympla.

Ao longo do mês, as oficinas do Bouga Kids também continuam, com temas variados, em todos os sábados e domingos sempre com uma nova turma iniciando a cada hora, das 13h às 18h. A lotação máxima é de seis crianças por turma e o ingresso individual, ao custo de 25 reais por oficina, também pode ser adquirido na plataforma Sympla.



“Preparamos algumas surpresas, e estamos muito felizes com essa programação que deve agradar a família toda”, comenta Amanda Pinheiro Abrão, sócia do Bougainville.

Novidades para os jovens

Na Taberna Escape, que está no 2º piso com ingressos a 49,99 reais por pessoa, a missão é desvendar enigmas e mistérios antes que o tempo se esgote, tudo realizado em equipe com duração de cerca de 30 minutos.

Já nas cabines temáticas, que é outra atividade no 1º piso com ingressos a 39,90 reais por atividade, o participante pode trabalhar sozinho ou em dupla com o desafio de desativar uma "bomba" resolvendo enigmas no tempo de 15 minutos. A Taberna funciona de 12h às 20h, já as cabines seguem o horário de funcionamento do shopping.



Serviço: Mês das crianças Bougainville

Show Banda Brincar como Antigamente

Dia 12/10, às 16h, na praça de alimentação

Ingresso: entrada gratuita (mediante a entrega de um kg de alimento não perecível e com inscrições pelo Sympla)

Caça aos Doces

Dias 26 e 27/010, das 16h às 18h, saída da praça de alimentação

Ingresso: 25 reais (inscrições pelo Sympla ou no local)

Pocket Show do Scooby Doo e sua turma

Dia 26/10, das 18h às 20h, na praça de alimentação

Ingresso: entrada gratuita, com direito a fotos após o show e momentos de interação com os personagens. (garantir vaga com inscrições pelo Sympla)

1º Conversando SingularMente (contação de história e bate-papo)

Dia 09/10, às 18h30, na Livraria Nobel (2º piso)

Ingresso: Entrada gratuita (garantir vaga com inscrições pelo Sympla)

Oficinas do Bouga Kids

Quando: Todos os sábados e domingos, das 13h às 18h (uma turma a cada hora).

Ingresso: 25 reais (inscrições pelo Sympla ou no local)

Taberna Escape

Quando: 12h às 20h, no mês de outubro

Local: no 2º piso

Ingressos: 49,99 reais por pessoa (no local)

Cabines temáticas

Quando: durante o funcionamento do shopping, no mês de outubro

Local: no 1º piso

Ingressos: 39,90 reais por atividade