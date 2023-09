Shopping em Goiânia promove Dia D de Cuidar da Saúde

O Araguaia Shopping, comprometido com o bem-estar da comunidade, realiza o Dia D Cuidar da Saúde, nesta terça-feira (26), das 9h às 17h, na Praça Central. O foco da ação é a promoção do autocuidado como forma de valorização da vida. O evento integra as iniciativas da campanha Setembro Amarelo, que o shopping realiza até 30 de setembro.



Testes gratuitos

Estudantes voluntários da Faculdade da Polícia Militar, nas áreas de Biomedicina, Enfermagem e Educação Física, estarão disponíveis das 9h às 13h, oferecendo:



* Orientações gerais de saúde;

* Teste de glicemia capilar;

* Aferição de pressão arterial;

* Teste de avaliação física.



O objetivo é proporcionar ao público um momento de autocuidado e atenção à saúde, totalmente gratuito.



Vacinação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Dia D Cuidar da Saúde vai oferecer vacinação de rotina para todas as idades, além das vacinas contra gripe e Covid-19. Para receber as doses, é preciso levar o cartão de vacinação.



Árvore da Vida

Além disso, o shopping apresenta a "Árvore da Vida", localizada no Piso 1. A imensa árvore amarela está carregada de centenas de cartões com mensagens de otimismo e força, convidando o público a "colher" doses de positividade.



Dia D Cuidar da Saúde

Data: 26/09

Horário: das 9h às 17h

Local: Praça Central - Piso 1, no Araguaia Shopping

Serviços gratuitos: orientações gerais de saúde; teste de glicemia capilar; aferição de pressão arterial; teste de avaliação física | vacinação| Árvore da Vida