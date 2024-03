Shopping em Goiânia promove programação especial durante o Mês das Mulheres

Neste mês de março, o Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, está com uma programação especial em homenagem ao mês das mulheres. Entre as atrações há o projeto “Palco Delas”, que traz pocket shows de voz e violão com cantoras goianas, que se apresentam durante o horário do happy hour, num palco montado na praça de alimentação.

A primeira apresentação ocorreu já no primeiro sábado deste mês (2), com a cantora sertaneja Débora Solar, e neste sábado (9), o palco será comandado pela cantora Maria Ribeira. Débora Solar retorna com mais uma apresentação no dia 16. E o projeto “Palco Delas” segue no dia 23 com o pocket show de Jaqueline Leal, se encerrando com a dupla Anne e Raquel, que se apresenta no dia 30.

As apresentações ocorrem sempre a partir das 12h30, na praça de alimentação com acesso gratuito do público. Para o coordenador de marketing do Shopping Estação Goiânia, Rayam Saraiva, a programação chega para ser um respiro na rotina agitada das mulheres, que em sua grande maioria, são mães, esposas e trabalham fora. “Esta é uma oportunidade interessante para nossas frequentadoras relaxarem, desconectar um pouco da correria do dia a dia e se divertirem com as amigas ao som de uma playlist totalmente goiana”, destaca.

Serviço: Happy hour Palco Delas

Data: 9, 16, 23 e 30 de março

Horário: a partir das 12h30

Local: Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro