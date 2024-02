Shopping em Goiânia promove tarde extra de carnaval para crianças

A Quarta-feira de Cinzas passou, mas o carnaval deixou um gostinho de quero mais para muitos foliões, em especial as crianças que aprendem cedo a celebrar uma das maiores tradições do país. E é justamente essa meninada que adora brincadeiras, guloseimas, música e muita diversão o público-alvo do Estação Folia Kids, que será promovido pelo Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, neste sábado (17), das 14h às 18h.

A festa, que integra parte da programação especial de carnaval do shopping, promete animar a tarde da criançada. Com entrada gratuita, a programação, que ocorrerá na praça de eventos do mall, contará com diversas atividades de recreação, como oficinas de máscaras, lança confetes e cabelo maluco, dança da cadeira, dança do balão e uma banda que tocará várias marchinhas.

A programação contará ainda com um espaço para os pais, com cardápio exclusivo do restaurante Fio da Meada e chopp colombina. Todas as atividades de recreação do Estação Folia Kids serão promovidas pela professora de ballet, Hindira Karoline.

Em seus mais de 13 anos lecionando dança, Tia Hindira, como é chamada, aproveitou o seu tato com as crianças e criou um perfil @tiahindira, no Instagram, para compartilhar dicas de atividades infantis e ensinar brincadeiras para os pais colocarem em prática com seus filhos, além de organizar eventos infantis.

Serviço: Estação Folia Kids

Data: 17 de janeiro

Horário: das 14h às 18h

Local: praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, N 2151 - Centro, Goiânia - GO