Shopping em Goiânia recebe ação de conscientização contra o câncer

Segundo números do Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 700 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer no Brasil entre 2024 e 2025, sendo que o câncer de mama - considerado o tipo mais incidente entre as mulheres - ocupa a segunda posição dos futuros diagnósticos, com 10,5%, ficando atrás somente do câncer de pele não-melanoma, com 31,3%.

Os dados do Inca levam em consideração os 21 tipos de câncer mais incidentes no país nos últimos anos. Apesar de ainda estarmos em setembro, o Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, já prepara sua adesão a uma das mais importantes campanhas de conscientização contra a doença, o Outubro Rosa, mês que faz referência ao câncer de mama.

Neste sábado (28), das 10h às 21h, o centro de compras será palco da ação “Câncer não Transmite - Acolhimento e Autoestima”. O evento, voltado para mulheres, será realizado na praça de eventos do local e visa desmistificar a doença em uma programação descontraída, com palestras, pitch de negócios, sorteios, desfiles, ações de autocuidado e muito mais.

Segundo Fernanda Carvalho, organizadora da ação, mesmo com todo o avanço da tecnologia médica e ampla disseminação de informações, o câncer ainda é visto por muitas pessoas como uma doença contagiosa ou estigmatizada.

“Um dos principais relatos de pessoas com câncer é essa discriminação que elas sofrem no dia a dia, em que muitas percebem que alguns têm medo de até dividir uma caneta ou em pegar na mão de alguém que está doente. E o intuito do evento é justamente provar o contrário: uma pessoa com câncer não transmite doença alguma, seja com um aperto de mão ou um abraço”, enfatiza Fernanda.

Além de desmistificar a doença, ela diz também que o evento promete agregar ainda mais na vida profissional dos participantes “Estamos com uma programação repleta de palestras de profissionais de diversas áreas, que irão compartilhar informações importantes sobre lei e dicas sobre empreendedorismo", informa.

A entrada é gratuita, mas a ação também estará arrecadando um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas para a Casa de Apoio São Luiz e Casa de Apoio Dona Iraídes.

Programação

Das 10h às 13h deste sábado as participantes poderão fazer maquiagem, massagem, escova e corte de cabelo. Já das 10h às 16h, elas têm um check up marcado com a Odonto Company unidade Estação, com raio x panorâmico, enquanto a criançada se diverte com as pinturinhas e interage com um personagem infantil.

Ainda na parte da manhã, a partir das 10h30, uma roda de conversa sobre estilo de vida está programada com a Paula Alves - Relações Públicas (RP), que falará sobre a cultura brasileira e estilo de vida. Já às 11h, a programação prevê um desfile infantil, com bonecas e acessórios.

Por volta de 11h50, a advogada Karina Bueno irá ministrar uma palestra sobre direito das mulheres, onde irá falar sobre as leis que existem sobre violência contra a mulher, como a Lei do Minuto Seguinte, Lei Carolina Dieckmann e Lei Maria da Penha. Já às 14h10, a terapeuta integrativa Olivia Mendes irá debater sobre “O Poder da Mente”; em seguida, será a vez do terapeuta e maquiador Jhony San’Ba falar sobre “Auto Amor”, às 14h30.

A programação contará ainda com diversas outras palestras, com os temas: “Reconecte-se”, com a psicóloga Juliana Meneghel, às 16h; “Estratégias para Vender o seu Negócio”, com a consultora do Sebrae/GO Camila Machado, às 17h30; “Sexualidade e Autoestima” com sexóloga Sandra Aragão, às 19h; e finalizando com a palestra “Segredos da Lingerie” com a empresária Tia Leilah, às 19h30.

A ação Câncer não Transmite - Acolhimento e Autoestima contará com a apresentação da cantora Marcilene Ramalho, das 12h30 às 14h, e depois das 20h às 21h30. Ela promete trazer um repertório variado de músicas indo do sertanejo, passando pelo samba e até a MPB. Haverá ainda sorteio de maquiagens e lingeries ao longo do dia, e desfiles de vestidos de noivas e pijamas.

Sobre a ação

Segundo Fernanda, que é empresária do ramo têxtil, a ideia para a realização do evento surgiu em julho deste ano, após ela visitar uma cafeteria com uma amiga e notar um grupo de mulheres em tratamento de câncer compartilhando sobre os preconceitos que sofrem.

“Uma delas chegou a relatar que deixou de ir às compras por vergonha, porque as pessoas ficavam olhando para ela, com medo de se aproximar. Outra disse que uma vez pegou uma caneta para assinar um documento e viu o funcionário desse local jogar a caneta fora após o uso por ela”, conta a empresária, que relata que a situação a sensibilizou a ponto de pensar na ação que será realizada no próximo dia 28 de setembro.

Serviço: Câncer não Transmite - Acolhimento e Autoestima

Data: sábado (28 de setembro)

Horário: das 10h às 21h30

Local: praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro

Entrada gratuita