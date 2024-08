Shopping em Goiânia sedia encontro especial para colecionadores de miniaturas

Os apaixonados pelo mercado de miniaturas, também conhecido como die-cast - termo em inglês que descreve os brinquedos ou modelos colecionáveis fabricados pela técnica da fundição injetada de metal - têm um compromisso marcado para este final de agosto e início de setembro.

É que o Shopping Estação Goiânia, no Centro, recebe o 160° Encontro GMC - Edição Especial do 8° Aniversário do Goiás Mini Clube, a ser realizado nos dias 30 e 31 de agosto, e 1° de setembro (sexta, sábado e domingo), das 10h às 19h. Ao todo, serão mais de 10 mil miniaturas de carros, motos, aviões, trens, bonecos, entre outros colecionáveis expostos ao público. Entrada e participação são 100% gratuitas.

Os cerca de dez expositores estarão reunidos ao lado da entrada do Hotel Ibis Styles, localizado dentro do centro de compras. “É uma oportunidade perfeita para quem curte ou quem quer conhecer melhor esse universo das miniaturas, e num espaço que oferece total conforto e a segurança”, comenta o coordenador de marketing do shopping, Rayam Saraiva.

Dentre a programação prevista para os três dias de evento, haverá a exposição de coleções de carros de diversas escalas e marcas; exposição de três carros antigos e três carros modernos; exposição de relógio de mesa Ball Time e minicasa estilo Vitoriana; exposição de coleções de velozes e furiosos e 700 miniaturas de expositores mirins.

Haverá ainda sorteio de mais de 15 miniaturas para o público presente. Mas a programação não acaba por aí, no domingo (1° de setembro), haverá a apresentação do DJ Vini Barcelos.



Itens raros

Conforme explica o presidente do Goiás Mini Clube, Alexandre Mendes, o clube nasceu há oito anos do desejo de abarcar o seu hobby por colecionar miniaturas. “Para celebrar esse nosso oitavo aniversário, preparamos um encontro único para quem, assim como eu, é apaixonado pelo universo das miniaturas. Quem vier nos visitar irá se divertir e criar memórias inesquecíveis conosco”, destaca o organizador do evento.

Mendes diz ainda que quem tem uma coleção e quer conseguir peças únicas, terá uma grande chance neste evento comemorativo do Goiás Mini Clube. “Além de poder contemplar peças raras de miniaturas, os colecionadores poderão ainda adquirir as miniaturas mais desejadas e detalhadas de carros, motos, aviões, trens e muito mais”, ressalta.

O evento conta com a parceria do clube de die-cast Projeto 1/64; da associação do segmento do antigomobilismo Clássicos Goiânia; e da exposição de carros rebaixados, de luxo e premium Expocar Gyn.

Serviço: 160° Encontro GMC - Edição Especial do 8° Aniversário do Goiás Mini Clube

Data: sexta-feira, sábado e domingo, 30 e 31 de agosto e 1° de 2024

Horário: das 10h às 19h

Local: ao lado do Hotel Ibis Styles, no Shopping Estação Goiânia

Endereço: Av. Goiás, N. 2151 - Centro, Goiânia - GO