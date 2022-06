Shopping faz ação com produtos a partir de R$ 5

Percebendo aumento da demanda do chamado atacarejo, um shopping da Região da 44 decidiu inovar. Até esta quarta-feira (8), o Mega Moda Park terá vários produtos - roupas infantis, feminina, masculina, acessórios, malas e maquiagens - para os clientes do atacarejo com preços especiais e estacionamento grátis. No primeiro dia da ação, nesta segunda (6), mais de oito mil pessoas passaram pelo centro de compras.

O objetivo é transformar as segundas, terças e quartas-feiras em dias de Atacarejo, atraindo compradores principalmente de Goiânia e entorno. "Desde o início da pandemia, a Região da 44 sofreu uma grande transformação. Percebemos um enorme aumento de clientes do atacarejo e queremos fidelizá-los", afirma Chrystiano Camara, Superintendente do Grupo Mega Moda.

O que o cliente do atacarejo vai encontrar: conjuntos infantis a partir de R$ 24,90 (Brasil Kids), croppeds a partir de R$ 12,00 (Nobreza Fashion), relógios a partir de R$9,99 (Planet Acessórios), mochilas grandes a partir de R$ 59,99 e bolsas a partir de R$ 29,90 (Karina Bolsas), maquiagem a partir de R$ 5,00 (Mercadão das maquiagens) e kits de beleza a partir de R$ 12,90 (Shopping dos Cosméticos), entre outros.