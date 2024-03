Shopping lança "Empodera ELA" para apoiar o empreendedorismo feminino

O Goiânia Shopping se prepara para sediar um evento inovador e inspirador em celebração ao Dia Internacional da Mulher: o "Empodera ELA". De 4 a 10 de março, o shopping promove uma semana inteira dedicada ao apoio e à promoção do empreendedorismo feminino.



O Empodera ELA abre espaço para reflexões e diálogos que inspiram o Dia Internacional da Mulher. O evento proporcionará, gratuitamente, palestras e consultoria com representantes do Sebrae, talks com empreendedoras que são referências no mercado goiano, além da Feira Colaborativa.



Uma das convidadas confirmadas é a empresária Mariana Perdomo. Nascida em Iporá, ela começou o seu negócio de forma pequena, para ajudá-la com as contas no dia a dia. E aquilo que, no início, era um sonho mais distante, em pouco tempo conquistou todo estado e se transformou em uma confeitaria de sucesso. Hoje, a loja Perdemos Doces é a queridinha dos goianos e já está se expandindo para todo o Brasil.



Espaço Empodera Ela

As atividades do Empodera ELA serão realizadas no espaço da antiga Maria Filó (Piso 1), oferecendo suporte estratégico a mulheres que já empreendem ou desejam iniciar seus próprios negócios. De 7 a 10 de março, o local se transformará na Feira da Empreendedora, onde doze empreendedoras goianas terão a oportunidade de expor e vender seus produtos.



Para participar das palestras do Sebrae é preciso fazer a inscrição no site www.goianiashop.com.br. Os talks são abertos ao público, com inscrições feitas no local.



Programação

Dia 5/3 - das 14h às 16h: Palestra do Sebrae "Saber Vender é da Natureza Humana".

Dia 5/3 - 19h: Talk "Associando a Paixão com Oportunidades", com Geovana Brandão e Cristiane Brandão (Sweet Nana).

Dia 6/3 - 19h: Palestra do Sebrae "Cultivando a Autoestima Feminina", com a participação da psicóloga ocupacional Gerlaine Moura e da especialista em Diversidade e Inclusão Íris Rosethe.

Dia 7/3 - 19h: Palestra com Mariana Perdomo, uma voz influente no empreendedorismo feminino do estado.



Consultoria Sebrae

Dias 4 a 9/3: das 12h às 20h

Dia 10/3: das 14h às 20h



Feira Colaborativa

Dias 8, 9 e 10/3: das 12h às 20h

* Geane Cruz Cosméticos (@geanecruzcosmeticos)

* Lana Decor (@lanadecor)

* Pats Crochê (@patscroche)

* Shirley Encantos Florais (@shirleyencantosflorais)

* Silvana Oliveira Crochê (@silvanaoliveiracrochê)

* Ateliê Degrade (@ateliedegrade)

* Filhas de Maria Biojoias *@filhasdemariabiojoias)

* Psiquica (@psiquica.co)

* Grão de Pólen (@graodepolen.gp)

* Nattu Cozine (@nattucozine)

* Candle Crush (@candlecrushbr)



"Acreditamos que o Empodera ELA não será apenas um evento, mas um marco na jornada das mulheres empreendedoras de Goiânia," afirma Ayane Santos, gerente de Marketing do Goiânia Shopping. "Estamos orgulhosos de fornecer uma plataforma para que estas mulheres incríveis compartilhem suas histórias, desafios, conquistas e dicas valiosas."



Para mais informações sobre o evento e inscrições para as palestras, acesse www.goianiashop.com.br.