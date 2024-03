Shopping lança o podcast voltado para o empreendedorismo feminino

No mês da Mulher, o Passeio das Águas Shopping celebra as conquistas, a força e a resiliência das mulheres com o retorno do ‘Empodera Ela’. Este ano, o conceito da campanha é levar a mensagem: ‘Conectadas Somos Mais Fortes’. A campanha, que acontece em todos os shoppings da ALLOS, acredita que ao unir nossas vozes, experiências e habilidades, é possível criar uma rede que inspira mudanças.

O gerente de marketing do Passeio das Águas, Rafael Almeida, destaca a importância da iniciativa: “Empoderar é criar e multiplicar esforços para inspirar e fortalecer mulheres, criando uma rede de apoio, empatia e sororidade. O shopping como um centro de compras e também um espaço de convivência pode levantar esses debates com a população”, comenta.

Para contribuir com reflexões e diálogos inspirados sobre o tema, o empreendimento disponibiliza o EmpoderaCast no instagram do Shopping, a partir desta terça-feira (5) com os melhores momentos. Nesta sexta edição do projeto, o destaque será o empreendedorismo feminino, abordando os desafios, conquistas e histórias das mulheres, empreendedoras e lojistas do Passeio das Águas Shopping.

Cristina Mattos, apresentadora do EmpoderaCast, compartilha sua visão sobre a importância do empoderamento feminino. "Ele é essencial para construir uma sociedade com igualdade e diversidade de gênero. É fundamental destacar o papel das mulheres no cenário empreendedor, apresentando seus desafios, conquistas e vitórias. Isso que queremos mostrar no ‘EmpoderaCast’ e assim conseguir inspirar outras mulheres”, comenta a jornalista.

A campanha selecionou seis mulheres que representam o Empoderamento Feminino no shopping: Christiane Starling, Lorena Albernaz, Anabela Pires, Ana Clara Diniz, Sandra Prado e Dayana Amaral. Reforçando o compromisso do Passeio das Águas em promover o empoderamento feminino e inspirar mudanças positivas na sociedade.