Shopping oferece mais de 28 atrações de férias para todas as idades

O Passeio das Águas Shopping preparou uma programação especial para as férias, com diversas opções de entretenimento. Com o tema ‘Gigante do Entretenimento’, são mais 28 atrações, como ‘Museu das Ilusões’, 'Ita Center Park’, ‘XJump’ e outras, para todas as idades.

Entre as atrações, destaca-se o ‘Ita Center Park’, instalado no Estacionamento Descoberto Verde. O tradicional parque oferece mais de 15 brinquedos, incluindo novidades o Chapéu Mexicano, com 13 metros de altura e capacidade para 48 pessoas.

Os brinquedos radicais como a Montanha Looping Star, Turbo Drop, Free Style, e Music Expresse também estão disponíveis. O parque funciona de segunda, quarta, quinta e sexta a partir das 18h, sábado, domingo e feriado a partir das 16h. Os valores dos brinquedos podem ser conferidos no local.

Outra grande atração é o ‘Museu das Ilusões’, localizado ao lado da Riachuelo. O espaço oferece uma experiência lúdica e interativa com mais de 70 atrações, reunindo um acervo único de ilusões de ótica e experiências que brincam com o cérebro e a razão. O Museu das Ilusões está aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00.

O ‘XJump’, maior parque de trampolins indoor do Brasil, também é uma ótima opção para as férias. Localizado próximo ao Colégio Fractal, o parque conta com piscina de bolinhas gigante, mais de 50 camas elásticas, parede de escalada, slackline e escorregas para adultos e crianças. Funciona de segunda a sexta, das 12h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo, das 12h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00.

Para os fãs de desafios, a ‘Taberna Escape Game’ oferece diversas atividades, desde salas com missões e histórias até espaço com tabuleiro para jogos e locação para festas. Localizada próxima à Petz, a Taberna Escape Game está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 44,90.

A pista ‘Trackeano’, ao lado da Lotérica, é uma mega pista para andar de patins e patinete. Quem levar seu próprio patins tem tempo ilimitado de uso do local. A pista funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00.

Para o público infantil, o shopping oferece atrações como o ‘Trenzinho’, localizado próximo à Riachuelo, e o ‘Motocar Kids Club’, com minicarros para crianças de até 12 anos. A ‘Oficina de Slime’, próxima à Stilo A, é ideal para crianças de até 3 anos acompanhadas por um responsável. Todas essas atrações funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 20h. Os valores das atrações variam a partir de R$ 20,00.

Segundo Rafael Almeida, gerente de marketing do Passeio das Águas, o objetivo é proporcionar uma experiência completa para a família. “Estamos reforçando o nosso propósito de ser um espaço de convivência, oferecendo lazer e entretenimento. Por isso, estamos com opções de diversas atividades que atendem a todos os gostos e idades”, afirma. Para mais informações sobre as atrações e programação, acesse o site do Passeio das Águas Shopping.