Shopping oferece oficina de confeitaria de ovos de Páscoa para crianças

O Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, tem horário de funcionamento especial nesta Semana Santa, e no sábado (30), o centro de compras irá oferecer uma programação especial e gratuita para a criançada, que inclui uma oficina de confeitaria de ovos de chocolate.

Na sexta-feira (29), o shopping estará com suas lojas e quiosques funcionando das 8h às 13h; no sábado (30), o horário será das 8h às 17h; no domingo, das 8h às 13h. Já a praça de alimentação, nesses três dias de feriado prolongado, funcionará normalmente das 10h às 22h.

Entre os estabelecimentos que estarão abertos no dia da Páscoa e às vésperas, estão a loja da Cacau Show, uma das maiores franquias do país de chocolates finos; e a unidade do hipermercado Costa Atacadão, que estará com várias ofertas de produtos voltados para essa época.

Para o sábado, véspera do Domingo de Páscoa, das 14h às 18h, o Shopping Estação Goiânia preparou a sua “Páscoa Animada”, que irá trazer uma extensa programação para a criançada o que inclui: customização de orelhas de pelúcia, pinturinha de rosto, gincanas e brincadeiras e uma oficina de confeitaria de ovos de chocolate.

“A ideia é dar espaço ao lado chef da menina, que irá rechear os ovos e usar sua criatividade para confeitá-los”, explica Hindiara Machado, monitora e organizadora do evento. A ação contará ainda com a participação do personagem do Coelho da Páscoa, que estará presente para brincar e tirar fotos com as crianças e os pais.

Serviço: Páscoa Animada Estação Goiânia

Data: 30 de março (sábado)

Horário: das 14 às 18h

Local: Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro

Entrada gratuita