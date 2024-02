Shopping oferece programação para toda família durante o carnaval

Oferecendo uma diversidade de atrações, o Passeio das Águas Shopping se prepara para receber o ‘Passeio Folia’, um evento voltado para as famílias que desejam aproveitar o Carnaval de forma animada e descontraída. Com uma programação especial para as crianças, o evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, das 14h às 19h, no estacionamento marrom do shopping.

A ação foi idealizada para oferecer momentos de diversão e interação entre as famílias, proporcionando uma opção alegre e segura para a celebração do Carnaval. A programação inclui diversas atividades, como oficinas infantis de customização de máscaras, criação de instrumentos com materiais recicláveis e confecção de pulseiras da amizade e gravatas personalizadas.

Além das oficinas, o evento contará com momentos especiais e interativos com personagens temáticos, aquecimento ao som de uma bandinha de Carnaval, e um desfile pelo shopping com a participação dos personagens.

O gerente de marketing do Passeio das Águas, Rafael Almeida, ressalta a importância do ‘Passeio Folia’ como uma iniciativa voltada para a diversão das crianças e o fortalecimento dos laços familiares. “Esse já é um evento tradicional no shopping e queremos ampliar as atividades, proporcionando um ambiente descontraído e festivo para as famílias que desejam aproveitar o Carnaval de forma leve e animada", destaca.

O evento é aberto ao público e tem como propósito oferecer uma opção de entretenimento saudável durante o período carnavalesco.

Cronograma dias 11, 12 e 13/02:

· 14h às 15h: Oficina de Customização de Máscaras

· 14h30 às 15h30: Oficina de Instrumentos Feitos com Materiais Recicláveis

· 15h às 16h: Oficina de Pulseiras da Amizade e Gravatas Personalizadas

· 16h às 17h: Momento Especial e Interativo com Personagens Temáticos (Palco)

· 17h às 17h30: Aquecimento com a Bandinha de Carnaval (Palco)

· 17h30 às 19h: Desfile no Mall com os Personagens + Bandinha de Carnaval