Shopping promove ação com atendimentos gratuitos de saúde

O Buriti Shopping, em parceria com o Instituto Mulheres Combatentes, realiza neste sábado, 30 de setembro, ação alusiva ao movimento Setembro Amarelo. A campanha conscientiza sobre a importância do cuidado com a saúde mental, com foco na prevenção do suicídio.

Psicólogos, neuropsicopedagogos, nutricionistas e terapeutas estarão no centro de compras para realizar atendimentos gratuitos no Núcleo de Atendimento ao Cidadão, espaço localizado no Piso 1, ao lado da Caixa Econômica Federal.

Para participar da ação, os interessados podem realizar a inscrição antecipadamente no aplicativo do shopping, disponível gratuitamente nas plataformas PlayStore e Apple Store, ou presencialmente, de acordo com a disponibilidade de vagas.