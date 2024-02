Shopping promove bailinho infantil de carnaval no domingo

O Carnaval está chegando e, com ele, a alegria contagiante do tradicional bailinho infantil do Goiânia Shopping. Este ano, o "Bloquinho Me Leva Goiânia - Edição Circense" será realizado no dia 11 de fevereiro, a partir das 14h, na Praça de Alimentação (Piso 3).



Até as 18 horas, os foliões mirins poderão participar do desfile de fantasias, oficinas de pinturinha de rosto e ainda curtir o show da banda Lupa Kids, conhecida por suas animadas apresentações infantis.



Para repor a energia dos pequenos, algodão doce e pipoca estarão disponíveis para todos os participantes. É uma oportunidade perfeita para as famílias criarem memórias felizes e compartilharem momentos de alegria e descontração.



Como participar

As atrações são abertas ao público, tornando o evento acessível a todos que desejam participar. Para participar do desfile, é preciso ter de 3 a 12 anos, fazer a inscrição no site goianiashop.com.br e doar 2kg de alimento. A arrecadação será destinada à Associação Tio Cleobaldo, parceira do shopping em diversas iniciativas sociais.



"Estamos ansiosos para ver a energia e a criatividade das crianças no nosso Bloquinho. Este ano, a magia do circo se une à alegria do Carnaval para criar uma experiência única para os nossos pequenos visitantes", diz Ayane Santos, gerente de Marketing do Goiânia Shopping.