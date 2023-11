Shopping promove sessão de cinema para crianças com o espectro autista

O Buriti Shopping promove neste final de semana, mais uma edição do projeto “MovieCOMtodos”, que exibirá sempre aos terceiros sábados do mês, um filme com adaptações exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sessão terá início a partir das 11 horas, no dia 18 de novembro, e nesta edição vai exibir o filme “Trolls 3 – Juntos Novamente”.

Com o propósito de promover inclusão e acolher as pessoas com autismo, o Buriti Shopping preparou um ambiente totalmente acolhedor. Para garantir conforto, diferente das demais sessões, não serão exibidos trailers de outras obras cinematográficas, e o volume de som também será reduzido. Também é permitido entrar e sair da sala a qualquer instante, dando liberdade para que todos se sintam à vontade enquanto desfrutam do momento.

Para essa ação, todos pagam meia-entrada, mediante apresentação de carteira de identificação ou laudo. Os ingressos poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema, no dia da sessão.

Sobre o filme “Trolls 3 – Juntos Novamente”

Depois de dois filmes de amizade verdadeira e paquera implacável, Poppy (Anna Kendrick) e Tronco (Justin Timberlake) agora são oficialmente, finalmente, um casal (#Troppy)! À medida que se aproximam, Poppy descobre que Tronco tem um passado secreto. Ele já fez parte do fenômeno de boyband favorito dela, BroZone, com seus quatro irmãos. BroZone se separou quando Tronco ainda era um bebê, assim como a família, e Tronco não viu seus irmãos desde então. Mas quando o irmão de Tronco, Floyd, é sequestrado por causa de seus talentos musicais por um par de vilões popstars nefastos – Velvet e Veneer - Tronco e Poppy embarcam em uma jornada angustiante e emocionante para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop.

Vagas de estacionamento

Com o intuito de acolher as famílias, promover a acessibilidade ao centro de compras e tornar as chegadas e saídas mais viáveis, o Buriti Shopping oferece três vagas de estacionamento destinadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Para utilizar, é preciso deixar no interior do carro a carteirinha de prioridade ou a Carteirinha de Identificação do Autista (CIA).

Localizadas no estacionamento coberto próximo à entrada que dá acesso às lojas Riachuelo, as vagas são facilmente identificadas com o símbolo mundial do TEA nas placas e no chão: uma fita com peças de quebra-cabeça multicoloridas. Importante lembrar que apesar das vagas destinadas exclusivamente a pessoas com autismo, por lei, os autistas já possuem o direito de estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).

Serviço: Sessão de cinema adaptada para pessoas com autismo no Buriti Shopping

Quando: 18 de novembro (sábado)

Horário: 11h

Filme: “Trolls 3 – Juntos Novamente”

Onde: Moviecom Buriti Shopping