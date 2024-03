Shopping promove sorteio de Pacotes de Beleza neste mês da mulher

De 12 a 31 de março quem fizer compras no Buriti Shopping pode concorrer a prêmios, como uma homenagem ao Mês da Mulher. Cada 100 reais em consumo, dá direito a um número da sorte.

Dezesseis pessoas vão ganhar “Pacotes de Beleza” com uma série de procedimentos estéticos da GioLaser Buriti Shopping, que podem chegar a quase 10 mil reais cada. Entre eles estão, sessões de depilação a laser, aplicação de botox e limpeza de pele. O sorteio será realizado no dia 4 de abril.

A promoção é válida para notas fiscais cadastradas no aplicativo do Buriti Shopping, disponível gratuitamente nas plataformas PlayStore e Apple Store ou presencialmente no balcão localizado na praça de eventos, no piso térreo.

Além disso, nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, serão oferecidos serviços gratuitos para elas como “Quick Massage” com as profissionais da GioLaser. Haverá ainda exames de glicemia e orientações de saúde, parte da Campanha da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, Associação Médica de Goiás e Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFG.