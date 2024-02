Shopping realiza bloquinho de carnaval gratuito para crianças

O Portal Sul Shopping realiza neste sábado (3), a partir das 16 horas, o seu tradicional Bloquinho de Carnaval para as crianças. O evento é gratuito e contará com programação completa: personagens vivos; pinturas faciais; gincanas, brincadeiras; animação com marchinhas de carnaval e um desfile de fantasias.



“A iniciativa proporciona uma tarde alegre e animada para as crianças, reforçando o compromisso do Portal Sul Shopping com a comunidade” afirma Silvana Moreira, superintendente do empreendimento.

Para mais informações, (62) 98131-1007 ou acompanhe o Instagram @portalsulshopping.